距離大選201天 卓榮泰：青年入陣到第一線備戰

（中央社記者葉素萍台北23日電）民主進步黨主席卓榮泰今天出席「2019青年入陣：選戰特派員」培訓營隊開幕式，他說，距離大選還有201天，請大家學習完之後，「整裝備戰上到第一線」。

卓榮泰致詞表示，這次的培訓營隊師資陣容非常堅強，希望大家往後3天可以好好學習，盡量吸收、提出問題，並化成自己的想法與理念。

卓榮泰提到，希望年輕朋友能夠早一點學習、茁壯、完全武裝；學員們想出的任何問題，都是更進步的一股動力，希望大家把新一代、年輕朋友的想法帶進來。

卓榮泰表示，民主進步黨是一個勇於為年輕人創造機會的政黨。他說，與其他政黨比較起來，民進黨是努力一步一步在走，整體的進步一定可以看得到。台灣社會的改革與進步常常是一百個人一起走一步，而不是一個人衝一百步的進步方式，雖然兩者對整個社會的能量是一樣的，但是如果更懂得團體的生活、合作的精神，「我們的進步就會帶動整體的進步，而不是一個人往前衝的進步。」

卓榮泰說，年輕人可以浪漫但也同時要學習過團隊生活、合作的精神。民進黨在平時的工作和中常會、中執會的運作等等，都是大家一起想出一個方法，共同執行、解決。他特別希望，今天給年輕人的是民進黨的經驗，但是年輕人給民進黨的是一種刺激，刺激民進黨在新的年輕人的思想和語言上，可以快速銜接起來，成為民進黨更精進動力。

卓榮泰表示，這次課程從組織訓練、文宣議題、民調判讀、危機處理等等非常多元，希望大家仔細學習，無論未來在哪個工作崗位，都能將這些經驗發揮在第一線。

卓榮泰提到，過去的青年入陣，學習課程之後，都有機會到國會實習，但這次比較不一樣。他表示，距離大選還有201天，請大家學習之後，整裝備戰上到第一線。

卓榮泰表示，期待在後天結業式時看到的大家與今天早上不一樣，有更炯炯有神的眼神、更信心的笑容，但能用更直接、銳利的語言來表達自己、捍衛台灣。（編輯：鄭雪文）1080623