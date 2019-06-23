蘇貞昌疼女兒 每逢甲動清晨當司機送蘇巧慧上班

（中央社記者顧荃台北23日電）民進黨立委蘇巧慧在立法院質詢父親、行政院長蘇貞昌，創國會首例。兩人父女情深，每逢民進黨團甲級動員，蘇貞昌便會充當司機，清晨摸黑載女兒到立院後，再回家搭閣揆車隊上班。

蘇巧慧2016年當選第9屆立委，蘇貞昌今年1月就任閣揆。這對政壇父女檔，在今年3月創下「女兒質詢爸爸」的國會首例。於公是立法委員監督行政院長，於私仍是父女情深，蘇貞昌疼女兒，不管有沒有當閣揆，始終如一。

蘇巧慧身為菜鳥立委，每逢立院民進黨團甲級動員，清晨5、6時到議場排隊都有她的份。但一大早司機還沒上班，為了趁早到立院卡位，蘇巧慧透露，過去蘇貞昌還沒當閣揆時，只要她撒個嬌，「爸你載我好了」，蘇貞昌一定二話不說，充當女兒一日司機。

蘇貞昌上任行政院長後，雖不若以往空閒，但只要有空，偶爾還是會載女兒上班，最近一次便是5月時立院審查同婚專法，民進黨團下令甲動，蘇貞昌摸黑載女兒到立院排隊後再開車回家，剛好看到行政院長的車隊來接他上班。

蘇巧慧表示，立委要服務選區、到處跑攤，蘇貞昌當行政院長後也非常忙碌，蘇貞昌載她上班的這段路，是他們珍貴的親子相處時間；蘇貞昌有豐富的政壇經驗，她常藉機請教立委質詢該如何應對進退、面對不同的立場該如何折衝平衡等箇中訣竅。

蘇貞昌重視家庭，晚間下班後，常陪太太詹秀齡與小女兒蘇巧純「追劇」，大陸劇、歐美劇來者不拒，過去競選新北市長期間，便曾引用「延禧攻略」劇情評論時事，讓人莞爾，最近則熱衷收看美劇「法庭女王」。

此外，蘇貞昌也愛看電影，像是「復仇者聯盟」等熱門大片都不會錯過；蘇貞昌強調「接地氣」，但能清楚掌握年輕人的流行，與太太、女兒的家庭時間功不可沒。（編輯：蘇志宗）1080623