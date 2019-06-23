伴唱機授權音樂界有疑慮 政院盼暫緩修法

（中央社記者顧荃台北23日電）各地里長、歌唱協會等團體不滿電腦伴唱機夯曲遭壟斷，民進黨立法院黨團提案修著作權法解套；不過政院官員今天說，音樂界對此有疑慮，正積極與黨團溝通，盼暫緩修法。

各地歌唱協會、歌唱班等團體與伴唱機業者18日至經濟部智慧財產局陳情，指出時下夯曲全都遭單一伴唱機業者壟斷，並收取高額伴唱機租金，其他伴唱機業者也難以取得授權，近期更有多處里民活動中心遭業者寄發存證信函揚言提告。

智慧財產局說，里民活動中心等非營利場所提供伴唱機具高度公益性，若歌曲遭特定伴唱機業者壟斷，不利音樂著作流通利用，民進黨立法院黨團已在這次立法院臨時會中提案修著作權法。

政院官員指出，此事是因為一家伴唱機廠商長期獨佔歌曲授權，導致其他廠商難以獲得授權，使得民眾唱歌時，會不小心疑似使用到沒有授權的歌曲；這牽涉到歌曲版權授權的形式、市佔率、商業模式等問題，已經不是單純的市場競爭，所以民進黨團提出修法，希望兼顧歌曲版權不會被特定業者持續買斷、音樂著作權人獲得合理報酬，並讓基層民眾在合理付費的情況下，也能唱到想唱的歌曲。

根據民進黨立法院黨團的提案，著作權法將修正與增訂音樂著作重製於電腦伴唱機的強制授權規定；並增訂提供公眾使用的非營利場所設置電腦伴唱機，所涉及的爭議僅屬民事問題，不生刑事責任等。

政院官員說，民進黨團本規劃在臨時會完成修法，但由於溝通過程過於倉促，讓音樂創作者跟歌曲版權持有者對此次修法有所疑慮，認為不該被強迫授權，也不該用法律規定歌曲版權應該賣給誰、怎麼賣；也有音樂或詞曲創作者認為目前賣斷的方式價高、收入穩定，如果不能賣斷，廠商可能會降價購買，影響收入跟權利。

政院官員表示，政院與多位立委都有收到許多來自音樂界的意見，因時間倉促，溝通過程無法消除音樂界疑慮，行政院正在跟民進黨團積極溝通中，建議傾向先暫緩修法，並強化溝通、廣納音樂界的意見。

他說，行政院長蘇貞昌本來就很鼓勵音樂創作，支持獨立樂團，不會不顧音樂界的權利；但基層民眾唱歌的需求，也不能因為市場不健康的狀態受到影響，政院會思考合理的行政措施，兼顧基層民眾安心唱歌跟詞曲創作人的權益。（編輯：楊凱翔）1080623