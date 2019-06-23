王金平：出來選總統 為了做出最關鍵貢獻

前立法院長王金平23日晚間在雲林縣出席造勢活動，他表示，擔心國際局勢轉變與兩岸關係惡化、政黨鬥爭愈來愈厲害，因此他要在最關鍵的時刻，對中華民國做出最關鍵的貢獻。中央社記者江俊亮攝 108年6月23日

（中央社記者江俊亮雲林縣23日電）前立法院長王金平今晚在雲林舉行造勢活動表示，擔心國際局勢轉變與兩岸關係惡化、政黨鬥爭愈來愈厲害，因此他要在最關鍵的時刻，對中華民國做出最關鍵的貢獻。

王金平今晚在雲林縣斗六體育館舉辦造勢活動，他表示大家擔心生活過得不好、對未來沒有希望、擔心國際局勢轉變與兩岸關係惡化、政黨鬥爭愈來愈厲害，因此他要在最關鍵的時刻，對中華民國做出最關鍵的貢獻。

他說，台灣的病灶在於青年沒有未來，民進黨執政10大政策，包括一例一休、年金改革惹民怨、能源政策變來變去、投資環境惡化、產業與人才外移、兩岸關係愈來愈差、社會充滿不安情緒等，都是重症。

因此，他提出包括重建兩岸關係的定位與發展、檢討修正年金改革方案等「14項重大政策議題的創新做法」，以及制定永續國家發展計畫、新新南向政策、環島軌道運輸網絡、內閣制的憲政改革等「48項重點實施計劃」。

此外，王金平也點出雲林人口老化、青年就業低迷不振、公共設施質量不足、自然災害侵害不斷、農產業供需失調等5項困境，並提出重新檢討前瞻基礎建設預算等政策。

王金平指出，他知道雲林的病灶所在，因此為雲林提出5個解方：第一、城市大結盟等15項經濟發展；第二、鄉鄉有車站等4項交通建設；第三、新民文化站等8項文化傳承；第四、青年創意宅等10項社會照顧；第五、綠能智慧網等7項環境永續執行方案。

王金平表示，雲林道路建設面積、工業劃設面積、宗教傳統技藝、農畜生產總值都是全台第一，與廈門的航距最短，他認為雲林就像一顆明珠，只是被爛泥巴給蓋住，如今要做的工作就是把爛泥巴洗掉，將雲林縣改制為台西縣，使雲林現有的68多萬人口，成長為100萬人的國際大都會。（編輯：陳俊碩）1080623

前立法院長王金平（前右）23日晚間在雲林縣斗六體育館舉辦造勢活動，受到支持者熱烈歡迎。中央社記者江俊亮攝 108年6月23日