卓榮泰：大選倒數200天 決定我們與中國的距離

（中央社記者葉素萍台北24日電）民進黨主席卓榮泰今天凌晨透過臉書貼文指出，明年大選倒數200天，將決定「我們與中國的距離」；總統蔡英文、所有立委候選人、全體黨務人員及前行政院長賴清德一定是在台灣南北奔波、東奔西跑。

卓榮泰凌晨臉書貼文「決勝200天 保衛大台灣」，他說，2020年1月11日，全台灣人民都可以在投票所內決定自己的總統、自己的國會議員、自己的未來。

他說，倒數200天，也將決定「我們與中國的距離」。民主進步黨與中國共產黨沒有歷史上的血海深仇，對中國也不存在任何敵意，反倒是中國始終漠視人權，霸權主義，處處打壓，視台灣為西藏、新疆、香港、澳門，虎視眈眈，不放棄武力犯台，造成台灣人民反感，增加雙方互動的障礙，所以無論海峽兩岸地理環境多接近，這種心理距離只會越來越遠。

卓榮泰說，若是中國北京政府能夠採取和平友善的態度，雙方人民就可以更熱絡往來，經濟互助成長，在國際社會形成盟友夥伴，相互支援。到底要如何搭建雙邊和平穩定的互動關係，全繫乎中國領導人一念之間。

他質疑，當台灣不捨香港人民正在肉身奮戰「反送中」時，台灣自己的命運，將來會不會也被中國主導，高雄市長韓國瑜的「貨出去、人進來、發大財」，說穿了不就是「貨出去中國、中國人進來、中國發大財」嗎，這種一廂情願地把台灣推往中國「一面倒」，是台灣未來唯一的選擇嗎。

卓榮泰說，這200天，要告訴全世界，「在中國的中華人民共和國是中國，在台灣的中華民國是台灣」。

他提到，當中國威脅日增，中國武力日強，中國霸權日盛，就有台灣內部的政治力量更無所忌憚的要往中國靠，日前甚至有人說「一國兩制是對台灣最大的體貼和尊重」，一昧向中國及全世界發出錯誤的訊息，助長中國的氣燄，也幾乎讓台灣陷入孤單的困境。

卓榮泰指出，這200天，必須扭轉情勢，改正錯誤，讓全世界再次認清台灣真正的民意。這200天，中央黨部及各級黨部已轉換成選戰模式，進入決勝倒數階段，沒有一天可以耽誤，沒有一人可以鬆懈，不容許任何犯錯。

卓榮泰說，這200天，每一天都要有工作進度，每個人都是選戰總幹事，每一張票都不可放棄。黨會是蔡總統最堅實的後盾，扛起最困難的工作，走向選戰的第一線，爭取屬於人民最後的勝利。

他說，這200天，蔡總統、所有立委候選人、全體黨務人員及賴清德一定是在整個台灣南北奔波、東奔西跑。「或許在某一個角落我們會與您相遇，千萬不要忘了打個招呼、給個微笑，互相鼓勵、互相打氣」，這就是大家一起走到最後贏得勝利的動力。（編輯：楊玫寧）1080624