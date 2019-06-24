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蔡總統預約2020東奧授旗 談民調表示執政受肯定

最新更新：2019/06/24 13:26
總統蔡英文（前排右11）24日前往高雄國家運動訓練中心，為即將前往拿坡里參加世大運的中華代表團授旗。中央社記者龍柏安攝 108年6月24日
總統蔡英文（前排右11）24日前往高雄國家運動訓練中心，為即將前往拿坡里參加世大運的中華代表團授旗。中央社記者龍柏安攝 108年6月24日

（中央社記者龍柏安高雄24日電）總統蔡英文今天南下高雄國家運動訓練中心，為2019拿坡里世界大學運動會代表團授旗，她除了替選手加油打氣，也預約明年會再下高雄，替東京奧運中華代表團授旗。

2019拿坡里世大運將於7月3日開幕，蔡總統前往高雄為代表團授旗並致贈加菜金，被問到在台灣民意基金會今天公布的民調中領先，蔡總統表示，民調總有起伏，看民調的重點是看趨勢。「近來的趨勢也顯現出來，我們執政成果受到越來越多民眾肯定與支持，所以某一部分會反映在我們整體是往上走的趨勢。」

媒體也好奇，蔡總統是否會和前行政院長賴清德會面，商討未來合作的可能性，對此總統強調，對於未來大選要怎麼合作，本來就是一個很重要的議題，「這也是我們全體黨員、甚至我們黨中央，都很關切的議題，這件事一定是我們最重要的事情，也一定會做最好的整合。」

蔡總統接下來將與民進黨市議員餐敘，總統表示，主要是希望可以和所有人坐下來好好談一談，「瞭解大家在經營地方，還有人民期待上面，有什麼我們可以做得更多、更好的地方，同時我們也開始做整個選戰的整合工作。」（編輯：屈享平）1080624

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