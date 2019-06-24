杜絕詐騙 內政部新增身分證字號變更查詢功能

為杜絕以變更身分證字號申辦手機的詐騙行為，內政部24日表示，將新增提供各界驗證是否曾變更身分證字號的查詢功能。（中央社檔案照片）

（中央社記者王承中台北24日電）內政部今天表示，為杜絕變更國民身分證統一編號方式申辦手機的詐騙行為，內政部戶政司網站將新增提供各界驗證國民身分證統一編號是否曾變更的查詢功能，以確保交易安全。

內政部今天表示，詐騙手法日新月異，近來有不法人士以變更國民身分證統一編號方式，屢向電信通訊行申辦手機，造成通訊行財物損失，也影響社會治安。為杜絕這類不法行為，內政部特別提供各界查詢，驗證國民身分證統一編號是否曾經變更，以確保交易安全。

內政部說，現行戶政司全球資訊網「國民身分證領補換資料查詢作業」，已提供民眾確認所持國民身分證是否為最新的功能。為防範前述不法行為，特別再新增提供各界驗證國民身分證統一編號是否曾經變更的進階查詢功能。

內政部指出，為保障個人隱私，進階查詢結果不會顯示身分證統一編號，僅顯示「國民身分證統一編號曾經變更」及「如查詢者欲瞭解原國民身分證統一編號，請自行與當事人洽詢」的訊息。

內政部表示，意圖供冒用身分使用，而偽造、變造國民身分證及行使該證，足以生損害於公眾或他人者，會觸犯戶籍法第75條規定，將處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣50萬元以下罰金。戶政機關和相關機關已建立雙向通報機制，一旦發現偽冒用國民身分證等不法情事，將函送警察機關偵辦。（編輯：蘇志宗）1080624