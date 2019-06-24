黃國昌：無意也不會參與2020總統選舉

（中央社記者陳俊華台北24日電）時代力量立委黃國昌今天說，「我無意也不會參與2020總統選舉」，他已不是時力的決策委員，時力對2020總統要做什麼決定，個人毫無所悉，尊重個別委員提案與決策委員會決議。

徐永明上週在決策委員會中的提案指出，「2020總統大選即將於明年1月舉行，為求本黨長遠發展，回應支持者期許成長茁壯之目標。提案本黨應自提總統、副總統候選人，此係重大決策，建議是否提名，應儘速召集黨代表大會，由黨代表辯論議決。」

時代力量上午透過新聞稿表示，時力作為在野黨，應站在監督的立場，待各方總統候選人出爐後，再用一致標準去檢視政見；因這星期不召開決策會議，徐永明的提案將在下週會議時進行討論。

黃國昌則在臉書發文表示，「真的是受夠了」，一早開始忙朝野協商法官法、大法官同意權審查公聽會，根本沒有時間停下腳步，但他收到朋友來訊，說謠言滿天飛、一堆人在帶莫名其妙的風向，「聽完簡直要吐血」。

黃國昌說，他已不是時代力量決策委員，也沒有擔任黨職，時代力量對於2020總統要做什麼決定，個人毫無所悉，「尊重個別委員提案與決策委員會決議」。

黃國昌表示，請停止繼續散播謠言，「我無意也不會參與2020總統選舉」；623「拒絕紅色媒體」活動，是屬於所有參與及支持的朋友，是跨越黨派的公民運動，並非屬於特定黨派或個人。

他說，個人未來的動向，會在請益之旅結束後跟大家報告，目前要專注在臨時會許多重要的議案，「老實說，我覺得很累，可以拜託各方大德放我一馬，讓我好好做事，不要再利用我進行各種政治操作」。（編輯：蘇志宗）1080624