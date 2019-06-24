內政部：安家固園成效不彰 去年轉型危老屋重建

（中央社記者王承中台北24日電）內政部今天表示，前行政院長張善政核定的「安家故園計畫」因推動成效不彰，去年已轉型為危老屋重建及都更2.0，提供容積獎勵，並搭配耐震評估、補強及重建等配套，加速保障民眾居住安全。

行政院日前指出，張善政曾提出匡列新台幣200億「安家固園計畫」改善土壤液化問題，但僅止於構想階段。張善政今天受訪表示，當年台南震災因維冠大樓倒塌，於是請內政部提出安家固園計畫解決土壤液化跟老舊建築問題，且他也批了，行政院的紀錄網路上都看得到，公文也調得出來。

內政部今天表示，行政院於105年4月29日核定6年期的「安家固園計畫（105-110年）」，辦理老舊建築物耐震評估補強及土壤液化潛勢區防治改善措施，但當時適逢新舊政府交替，政策倉促上路，未有完整配套措施，導致成效未如預期。

為加速改善國內老舊建物安全，內政部指出，經全盤檢討後，自107年起將「安家固園計畫」轉型以「都市危險及老舊建築物加速重建條例」為主軸，並推出「107年建築物耐震重建輔導試辦計畫」（行政院107年1月2日核定）與「全國建築物耐震安檢暨輔導重建補強計畫（108-110年）」(行政院107年12月4日核定）2項計畫。

內政部表示，透過容積獎勵、賦稅減免及融資協助等措施，並搭配建物快篩、耐震評估、階段性補強及重建都更等完整配套，改善建築結構安全，另土壤液化措施則回歸經濟部持續辦理，以更全面的作法保障民眾生命財產安全。

內政部指出，為鼓勵民眾申請建物耐震能力評估，內政部也已將耐震初評提高至每棟補助1萬2000至1萬5000元，積極協助民眾改善居住品質，使居住安全獲得周延的保障。（編輯：黃國倫）1080624