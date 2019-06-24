張善政：不是挺韓國瑜 而是幫忙扳回公道

（中央社記者王承中台北24日電）前行政院長張善政今天針對安家固園計畫表示，台南震災後他請內政部提出安家固園計畫，他也批了，相關的紀錄及公文都調得出來，說他在任時未核定安家固園計畫是百分之百的假新聞。

高雄市長韓國瑜日前指出，張善政曾撥款新台幣200億元幫助台南震災，但遭到行政院官員反駁。政院官員指出，張善政曾提出匡列200億「安家固園計畫」改善土壤液化問題，但僅止於構想階段，行政院並未核定通過計畫、無編列預算。

張善政今天接受廣播媒體專訪時表示，當年台南震災因維冠大樓倒塌，於是請內政部提出安家固園計畫，且他也批了，行政院的紀錄網路上都看到，公文也調得出來，說他沒核定安家固園計畫的說法很值得挑戰。

張善政表示，當時台南震災很多靠海的房子都陷下去，雖然倒塌的維冠大樓是設計有問題，但全國很多老舊建築能否撐過大地震仍是問題，因此安家固園專案主要是要解決土壤液化跟老舊建築問題。當年擔心政府沒做過類似方案，還特別加註未來執行時應該要滾動修正，懷疑民進黨根本沒接手繼續做。

由於最近張善政在國道六號、登革熱議題上聲援高雄市長韓國瑜，被外界認為要力挺韓國瑜，張善政指出，他沒有要介入國民黨的初選，但國道六號議題是就事論事的工程專業問題，他不是挺韓國瑜，而是替韓扳回公道。

張善政也透露，上週韓國瑜在台中的造勢場本來有邀請他，但是他因故無法前往，所以韓國瑜才會在造勢中提到他，才有後來的爭議。

張善政在專訪結束後表示，他沒有挺韓，也不在國民黨初選中靠哪邊站，但若是看到民進黨以錯誤的言論批評鴻海董事長郭台銘，他也會跳出來講話。民進黨若不能就事論事，或是惡意攻擊的話，他都會跳出來幫忙講話，「就是要讓民眾知道，民進黨現在只有顏色而沒有做事的原則。」（編輯：趙蔚蘭）1080624