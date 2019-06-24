藍營首場政見會25日登場 各參選人同台交鋒

（中央社記者王承中台北24日電）國民黨總統初選首場國政願景電視發表會明天將在高雄登場，聚焦憲政、外交、兩岸及國安議題。高雄市長韓國瑜今天說，已請益顧問團；鴻海前董事長郭台銘坦言很緊張；前新北市長朱立倫說，會務實報告自己想法。

國民黨總統初選首場國政願景電視發表會將於明天在高雄國際會議中心舉行，聚焦憲政、外交、兩岸及國安4大議題。主持人主播沈春華開場，接續由國民黨主席吳敦義致詞2分鐘，之後，主持人介紹各參選人出場，並與吳敦義一同進行君子之握，隨後開始第一階段發言。

第一階段發言順序，日前經抽籤依序為前台北縣長周錫瑋、韓國瑜、孫文學校總校長張亞中、郭台銘、朱立倫，每人12分鐘。第一階段發言完畢後，現場將從4大議題中抽出兩題回答，每人每題回答3分鐘。

第二階段現場問答的發言順序，第一題依序為朱立倫、郭台銘、張亞中、韓國瑜、周錫瑋；第二題依序為郭台銘、張亞中、韓國瑜、周錫瑋、朱立倫。高雄場題庫為如何導正目前違憲亂政情況、中華民國如何走出外交困境、如何化解兩岸僵局開創新局、如何捍衛中華民國的國家安全。

對於明天的電視發表會，韓國瑜今天受訪表示，已詢問很多學者和專家，約有2、30人，事實上顧問團目前都還沒有浮上檯面。他希望呈現自己對中華民國憲政、兩岸、國防和外交的看法，已請益過顧問團。

郭台銘坦言，高雄的政見會主題比較不擅長，並兩度表示「自己蠻緊張的」。他說，若談論的是經濟，他有實戰經驗，所以沒問題，但他沒擔任過外交官、憲政更加不熟，但不會為了演講而去演講，而是為了做事去演講，昨天也與競選團隊改稿改到今天清晨2時30分。

郭台銘說，要用12分鐘講一件事情，不是流於口號就是流於空洞，但如果講太細，只能述說一個議題；講太少，又少了深度與內容。

朱立倫表示，雖然他在參選人中年紀最輕，但因已從政20年，對國政非常嫻熟。這半年來也堅持理想，光在臉書直播就講了27集國政，並到各地發表相關政策，在發表會上會務實把自己的想法跟大家報告。他還指著自己的頭表示，政見會的稿子都在腦袋中。

不過，朱立倫指出，民眾想知道的是參選人真實想法，而不是文膽寫的東西，現在政見會又事先公布提問題目，已經變成18分鐘的演講比賽。（編輯：郭萍英）1080624