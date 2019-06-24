司法官貪污 朝野有共識追回停職期間薪水

（中央社記者王揚宇台北24日電）立法院長蘇嘉全今天召集黨團協商，處理法官法修法；會中朝野立委達成共識，若法官、檢察官有貪污行為，經有罪判決確定或經職務法庭裁判確定，應繳回停職期間所領的薪水。

立法院司法及法制委員會今年5月初審通過法官法部分條文修正草案，針對法官懲戒處分種類，朝野立委與官員達成共識，增加剝奪退休金及退養金等款；不過仍有40多條條文無共識，須交黨團協商。蘇嘉全今天主持黨團協商。

時代力量黨團提案，於法官法第43條增訂1項條文，即「實任法官或司法院大法官有貪污行為，經有罪判決確定或經職務法庭裁判確定而受第50條第1項前3款之懲戒處分者，應繳回其停職期間所領之俸給。」

時代力量立委黃國昌說，若法官貪污就不准從納稅人身上領任何一毛錢，「如果這要稱為陳玉珍條款我也沒意見」，而前台灣高等檢察署檢察官陳玉珍因收賄遭判刑12年定讞，但她在停職期間領了6年多的半俸，這筆錢一定要追回。

今天出席協商的司法院秘書長呂太郎則說，他對於貪污的痛恨不下於任何人，過去在擔任檢察官時，辦了很多貪污案件，而有法官貪污，讓他感覺自己像受害者，因為認真清廉的法官努力工作，卻受到貪污法官的牽連。

討論時，蘇嘉全說，法官跟一般公務員的社經地位不同，就像大家對政治人物的要求會比較高；民進黨立法院黨團總召柯建銘則認為，應該要把這一項加進去。

此外，今天協商討論的焦點，包括法官個案評鑑請求主體，是否納入當事人或犯罪被害人或具法律上利害關係人，以及是否要廢止全面評核制度，還有職務法庭應增加2名或4名的參審員人數等10條條文，朝野立委經整天討論下，無法取得共識，因此保留送立法院會處理。（編輯：趙蔚蘭）1080624