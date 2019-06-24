蘇貞昌籲韓國瑜專心防疫 錢不要亂花話不要亂講

高雄市長韓國瑜日前舉例前行政院長張善政曾撥款予台南大地震重建之用，呼籲政府對待地方不應有政黨之別。行政院長蘇貞昌（左）24日指出，呼籲韓國瑜專心防治登革熱，錢不要亂花，話不要亂講。中央社記者楊淑閔攝 108年6月24日

（中央社記者楊淑閔台北24日電）高雄市長韓國瑜22日舉例前行政院張善政曾撥款予台南大地震重建之用，呼籲政府對待地方不應有政黨之別。行政院長蘇貞昌今天說，希望韓國瑜專心防疫，錢不要亂花，話不要亂講。

投入國民黨總統初選的韓國瑜，22日在台中造勢場合上表示，行政院對高雄登革熱「幸災樂禍」，並舉例說，前行政院長張善政曾撥款新台幣200億元協助2016年台南大地震重建，他認為行政院對地方災害態度不該因政黨有區別。

蘇貞昌下午前往農委會家畜衛生試驗所視察口蹄疫拔針成效及防控作為事宜，行程結束前受訪，做出上述表示。

蘇貞昌指出，韓國瑜選市長時一再說高雄發大財、有3000億元，不用靠中央；現在全國登革熱病例都在高雄市，呼籲韓國瑜應好好守住地方，專心防治登革熱。

蘇貞昌並說，韓國瑜稱需要5000萬元，「我兩天內就全額核准，希望韓市長專心做好，錢也不要亂花，話也不要亂講」，而且台南市長也說，從沒有收到200億元，所以防治登革熱就是要好好防治病媒蚊，「不要又扯到丐幫、又扯到錢，不把事情做好，卻講東講西，最不好。」

媒體追問張善政稱有核定過200億元經費，若當年提出計畫因成效不好而喊卡，接替計畫為何、原預算改作何用。蘇貞昌除再次呼籲韓國瑜專心防疫，別扯到別的事，也說，「不相干的人也不要把不對的問題在那裡東拉西扯，這對高雄登革熱病例一再增加一點幫忙都沒有。」（編輯：管中維）1080624