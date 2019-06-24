衣索比亞軍事政變 外交部籲勿前往或儘速離境

（中央社記者顧荃台北24日電）外交部領事事務局今天表示，衣索比亞6月22日爆發軍事政變，全國處於高度緊張狀態，建議民眾若非必要，近期不宜前往該國或宜儘速自該國離境。

領務局晚間在網站公告指出，衣索比亞6月22日爆發軍事政變，衣國參謀總長麥科南（Seare Mekonnen）及西北大州阿姆哈拉州（Amhara）州長安巴丘（Ambachew Mekonnen）同日遇刺，造成至少4人死亡，首都阿迪斯阿貝巴傳出零星交火。

領務局表示，衣國總理阿邁德（Abiy Ahmed）於6月23日發表緊急談話，宣布已成功弭平軍事政變，但政變主謀阿薩敏紐（Asaminew Tsige）將軍仍在逃；目前衣國全境網路已遭中斷，全國也處於高度緊張狀態。

領務局說，鑒於衣索比亞政治情勢緊張加劇，基於安全考量，建議若非必要，近期不宜前往該國或宜儘速自該國離境。若遇急難情形需要協助，可撥打駐沙烏地阿拉伯王國台北經濟文化代表處急難救助電話（+966-505-223-725），或請國內親友撥打外交部緊急聯絡中心電話（+886-800-085-095），以獲必要協助。（編輯：趙蔚蘭）1080624