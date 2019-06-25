回鍋高雄呼聲高 陳其邁：韓國瑜認真做就沒這結果

（中央社記者廖禹揚台北25日電）最新民調顯示，若高雄市長補選，行政院副院長陳其邁將以懸殊差距大勝，陳其邁今天表示，這是市民對市長韓國瑜「未來生涯規劃」的反應，若韓國瑜認真做，就不會有這個結果。

有坊間民調顯示，若韓國瑜因參選總統而辭去高雄市長，陳其邁將以懸殊差距領先其他參選人。

陳其邁今天出席中華科技金融學會區塊鏈應用論壇前受訪表示，這項民調是民眾對韓國瑜未來規劃的反應，若韓國瑜努力做、認真做、兌現競選承諾，「我想不會有這個結果」。陳其邁也說，高雄市民對韓國瑜有很高期待，政黨雖有競爭，但地方建設不分藍綠，中央也會在防疫、招商、重大建設等議題上全力協助。

對於韓國瑜屢次表示中央卡韓，陳其邁說，評論必須基於客觀事實，而韓國瑜「錯誤的指謫」已經被行政院、台南市政府、「甚至高中生打臉」，他也說，若採用不正確的數字，會讓大家覺得韓國瑜應該對於高雄市，無論在登革熱、市政發展上，應該要更熟悉一點。

至於韓國瑜原訂7月6日在高雄舉辦的造勢活動因登革熱疫情延燒而取消，陳其邁表示，市長承諾政見是一件很嚴肅的事，若市長做到一半就把該做的事情擱著，「坐這山望那山」，恐怕市民不會樂見，韓國瑜應該好好思考，當時為何來高雄選，對高雄的承諾是什麼，應該要不忘初衷、審慎思考。

國民黨總統初選首場國政願景電視發表會今晚將登場，媒體問及對韓國瑜是否有建議，陳其邁笑說，政見發表「恐怕要臨時抱佛腳很困難」，平時就要準備，各界也期待今天參與發表會的參選人各展身手，會祝福所有參選人，有空的話也會看一下。（編輯：林沂鋒）1080625