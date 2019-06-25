王金平：最近見過郭台銘 也歡迎韓國瑜隨時來訪

（中央社記者范正祥台北25日電）前立法院長王金平今天表示，他與每位國民黨總統初選參選人都保持一樣的距離，誰要來看他，他都接見。王金平透露，最近與前鴻海董事長郭台銘已見過面，並說，「韓市長，我隨時歡迎你來」。

王金平接受廣播節目「POP搶先爆」主持人邱明玉專訪。訪談過程中，主持人問及國民黨總統初選參選人韓國瑜日前拜訪王金平後，另一位初選參選人郭台銘是否也來找過王金平。

王金平回答，「是的」。他說，兩人是在一家餐廳見面，郭台銘請教一些選戰問題而已，其他沒有談什麼，簡單談一下而已。他也沒有什麼選戰「撇步」可以教郭台銘，就是只建議郭台銘在「空戰」能夠多加強，並且多談政策願景，也就是政見。

王金平認為，郭台銘選戰要建立「陸軍」沒那麼容易，所以建議他繼續「空戰」。

主持人表示，王金平與郭台銘見面，大家都不知道。對此，王金平強調與每位參選人保持一樣的距離，「誰要來看我，我都接見」。

王金平表示，如果韓國瑜要來拜訪，他一樣會樂意接見；韓國瑜如果問什麼問題，他一樣會回答。對待國民黨總統初選參選人朱立倫，也是一樣的立場。

王金平指出，日前韓國瑜到立法院，是國民黨立委黃昭順安排的，不是韓國瑜本人要來，既然黃昭順安排，就尊重黃昭順。他說，「韓市長，我隨時歡迎你來」。

此外，主持人又問王金平，最近是否與台北市長柯文哲見過面。王金平答說，上個月在朋友邀約下，兩人見面喝酒談天，他沒給柯文哲建議，柯文哲也沒有任何要求。（編輯：李信寬）1080625