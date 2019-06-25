民進黨時力各提修法 禁中國代理人危害國安

（中央社記者陳俊華台北25日電）623反紅媒遊行後，相關修法受關注。時代力量提出「護台四法」；民進黨團幹事長管碧玲今天說，下會期將處理黨團提案的兩岸人民關係條例草案，禁止中國代理人從事危害國安的政治宣傳。

時代力量立法委員黃國昌與「館長」陳之漢23日下午在凱達格蘭大道舉辦「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」活動，號召民眾一同站出來反親中媒體，吸引大批民眾冒雨前往相挺。

時代力量今天在臉書發文表示，作為政黨及政治工作者，除了上街響應，接下來無論行政和立法，都有許多事情必須即刻推動；立法部分，時代力量已經提出4波修法，希望能夠儘速通過，補足台灣民主防衛機制。

時代力量指出，包括提出廣電三法修正草案，禁止受中國補助利益者在台直接、間接經營或控制廣電媒體，避免台灣媒體受到具有中國背景的資金滲透；國家安全法修正草案部分，針對洩密、幫中國散播不實訊息加重裁罰，明定廣電媒體不得接受境外敵對勢力，如中國及其代理人指示。

時代力量表示，在台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸人民關係條例）修正草案部分，禁止台灣人替中國黨政軍透過廣告、政治遊說；反境外敵對勢力併吞滲透法草案，則要求受中國指使的「在地協力者」申報供上網查閱，同時明定主管機關調查權限，並禁止「在地協力者」從事特定類型政治性活動。

民進黨立法院黨團則提出兩岸人民關係條例部分條文修正草案，提案指出，如美國、德國等近來已注意到境外勢力透過代理人在其境內，從事滲透、破壞、干預民主程序的情形，紛紛採取法制作為加以防範。但目前台灣對於中國透過代理人在台從事危害國家安全或社會安定的活動，欠缺相關法律規範。

民進黨團版的兩岸人民關係條例草案明定，台灣地區人民、法人、團體或其他機構，不得為大陸地區黨務、軍事、行政、具政治性機關、團體或涉及對台政治工作、影響國家安全或利益的機關、團體或其派遣人的代理人，危害國家安全或社會安定。

草案明定，主管機關有事實合理懷疑台灣地區人民、法人、團體或其他機構為代理人者，應通知本人或其負責人、代理人、受僱人或其他職員到場詢問；必要時，並得命其提出簿冊、文件及相關資料。若受詢問人未到場、無正當理由不為答覆、為虛偽陳述或拒絕提出簿冊、文件及相關資料者，處新台幣10萬元以上50萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰。

草案也明定，台灣地區人民、法人、團體或其他機構不得與大陸地區黨務、軍事、行政、具政治性機關、團體或涉及對台政治工作、影響國家安全或利益之機關、團體或其代理人，從事危害國家安全的政治宣傳，或接受其指示或委託而為之；也不得舉辦或在共同舉辦的會議中，發表危害國家安全決議、共同聲明或相應聲明。違者處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科500萬元以下罰金。

民進黨團幹事長管碧玲下午向中央社記者表示，目前最主要是建立代理人制度，草案中就有明定，若作為中國的代理人傳播不實訊息，未來將能依法開罰。因相關法案是很重大的新制度，一定要經過委員會審查，不能直接逕付二讀，且這會期只開一次臨時會，一定要到下會期才會處理，「修得好比較重要」。（編輯：蘇龍麒）1080625