蔡總統肯定會計師扮演關鍵角色　盼持續發揮專業

（中央社記者吳佳蓉台北25日電）總統蔡英文今晚出席「第62屆會計師節慶祝聯歡晚會餐敘」，感謝並肯定會計師在台灣經濟成長過程中扮演的關鍵角色，盼會計師能持續發揮專業，協助台商在國際舞台站穩腳步。

蔡總統致詞表示，政府過去3年做了許多改革及修法，其中多項政策都與會計師有關，感謝於過程中提供的大力協助。

蔡總統表示，行政院近期推出投資台灣三大方案，針對吸引台商回台、中小企業根留台灣，提出鼓勵行動方案，在台灣投資大爆發之時，會計師的專業扮演不可或缺的角色，在國家經濟發展過程中，會計師制度也日益健全，她肯定會計師在台灣經濟成長過程中帶來的關鍵力量。

總統說，會計師忠實查核企業營運狀況，為投資人把關，協助提高金融市場透明度，對穩定金融市場具有穩定效果，並扮演政府、企業間橋梁的角色；並為有籌措營運資金或透過併購進行全球布局需求的台商，提供專業資訊，感謝有其協助，幫助台商因應國內外經濟的快速變遷。

蔡總統指出，執政團隊先前修正公司法、洗錢防制法，並完成所得稅制優化方案修正，感謝會計師在修法過程中提供許多寶貴意見，相信未來角色會越來越重。台商想多元布局，降低對單一市場依賴，在國際經貿中取得優勢，此時此刻最需要借重會計師的協助，幫助企業轉型升級、優化，降低投資風險。

蔡總統期許，未來會計師也能協助讓台灣資本市場、經濟制度建構發展得更好，讓台灣成為更先進的國家。（編輯：謝佳珍）1080625

總統蔡英文（中）25日晚間在台北國際會議中心出席「第62屆會計師節慶祝聯歡晚會」，與財政部長蘇建榮（右4）、金管會主委顧立雄（右3）、經濟部次長王美花（左3）等人一同舉杯祝賀。中央社記者吳翊寧攝 108年6月25日