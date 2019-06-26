服務逾半世紀 台北萬壽里長獲一等內政專業獎章

（中央社記者王承中台北26日電）內政部今天舉辦資深績優村里長、地方民代及民政人員表揚大會，共323人獲得表揚，其中台北市萬華區萬壽里里長吳益水服務年資超過半世紀，獲頒一等內政專業獎章，是第6位獲此殊榮的地方民選公職人員。

內政部今天在台北舉辦席108年資深績優村里長、地方民代及民政人員表揚大會，由政務次長陳宗彥頒獎給323位績優的村里長、民意代表及民政人員。其中1人獲頒一等內政專業獎章，14人獲頒二等內政專業獎章，10人獲頒三等內政專業獎章，特優村里長126人、績優民政人員172人。

內政部指出，榮獲一等內政專業獎章的吳益水，服務超過50年，是全台第6位獲此殊榮的地方民選公職人員。吳益水致力推動西門町徒步區及電影主題公園，積極協同市府相關單位解決遊民問題，結合文創美化街景。

陳宗彥在致詞時表示，村里長、民意代表跟民政人員是政府與人民間最有力的政策宣導與溝通橋樑，讓社會大眾對政府的施政措施有更多的瞭解，感謝每位受獎者對公共事務懷抱熱忱，在地方上努力打拼，及時提供需要被協助的民眾關懷與支持，營造和諧、穩定的社會。

陳宗彥指出，內政部是所有內政夥伴的堅強後盾，非常重視夥伴的工作尊嚴，例如為強化保障村里長，政府從行政、立法雙管齊下，持續開辦全國村里長團體傷害保險，立法院也在去年通過強制地方政府編列足額保險費預算，並包含一定額度傷害保險的規定，讓村里長權益保障更周全。

內政部表示，這次表揚大會是依據「內政部專業獎章頒給辦法」及「特優村里長及績優民政人員表揚作業要點」辦理，地方民意代表及村里長部分，循往例任職滿50年者頒給一等內政專業獎章，任職滿40年者頒給二等內政專業獎章，任職滿30年者頒給三等內政專業獎章。（編輯：鄭雪文）1080626