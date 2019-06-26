韓國瑜用塞子比喻台灣 卓榮泰：太深奧我不懂

（中央社記者葉素萍台北26日電）台北市長柯文哲說，民進黨只會放狗咬人，不會自己來咬。民進黨主席卓榮泰今天說，「互相尊重」、「沒有咬人」；對於高雄市長韓國瑜用棋子、塞子比喻台灣，卓榮泰說，他不懂，這太深奧。

卓榮泰日前接受中央社專訪時表示，不會惡意攻擊柯文哲，國家認同、主權定義要愈辯愈明，不能模糊；對此，柯文哲回應指，民進黨只會放狗咬人，不會自己來咬。

卓榮泰今天出席民進黨中常會，被問到此事，他先笑了笑說「互相尊重」；媒體追問「所以，沒有放狗咬人？」卓榮泰回應「也沒有咬人」；媒體又問「那有狗嗎？」卓榮泰說「不要談到不是人的事情」。

至於是否有爭取與柯文哲合作，卓榮泰說，中央地方的合作，「我們一向不會放棄」，在中央地方合作的層級底下，柯文哲若需要任何中央協助，執政團隊都願意（提供），但他也希望柯文哲在議會裡面要與民進黨籍議員多多配合。

至於選戰上的合作，卓榮泰說，「目前沒談到」，他後來也沒有再找過市府顧問蔡壁如。

媒體追問卓榮泰評估柯文哲會不會出來選，卓榮泰指「我不敢評估」。

另外，高雄市長韓國瑜昨天說，台灣是否也有不可取代的價值，大家都知道中、美像兩個棋手在下棋，台灣如果只當車馬砲，沒價值時就會被丟掉；當晚上身體很累時泡澡，有水、有浴缸，但沒有小塞子就無法泡澡，台灣要當棋子還是塞子，需要人民自行決定，因此他才會說，努力靠自己。

卓榮泰今天被媒體問到，是否了解棋子與塞子的差別，他說：「我不懂，這太深奧。」

明年立委選舉，民進黨被指在高雄市可能掉3席。卓榮泰則說，3月16日立委補選，外界也說民進黨4席都會掉，但結果並非如此，「只要我們努力，就有勝選機會跟把握，完全操之在我，我們要盡量努力達到勝選」。（編輯：林興盟）1080626