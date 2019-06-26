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韓國瑜塞子說 蔡總統：有些事還是該讓專業的來

最新更新：2019/06/26 20:21
總統蔡英文26日在臉書發文表示，高雄市出現的小三通爭議，顯示出相關人士對兩岸通航的法規和機制不夠了解，希望地方政府可以上緊發條。 中央社記者王飛華攝 108年6月26日
總統蔡英文26日在臉書發文表示，高雄市出現的小三通爭議，顯示出相關人士對兩岸通航的法規和機制不夠了解，希望地方政府可以上緊發條。 中央社記者王飛華攝 108年6月26日

（中央社記者葉素萍台北26日電）高雄市長韓國瑜用塞子比喻台灣。總統蔡英文今天質疑「塞子是在比喻什麼」；她說，有些事情還是該讓專業的來，不論地方首長怎麼主張，中華民國台灣是一個主權獨立的國家，是毫無疑問的事實。

高雄市長韓國瑜昨天說，台灣是否也有不可取代的價值，大家都知道中、美像兩個棋手在下棋，台灣如果只當車馬砲，沒價值時就會被丟掉；當晚上身體很累時泡澡，有水、有浴缸，但沒有小塞子就無法泡澡，台灣要當棋子還是塞子，需要人民自行決定，因此他才會說，努力靠自己。

蔡總統今天透過臉書貼文指出，在野黨總統初選的政見發表會，她無意評論個別參選人的表現如何。不過，她認為把價值和體現價值的方式講清楚，才是初選的意義所在。如果只是空泛的情緒發言，並非選民期待。

「有些事情還是該讓專業的來」，蔡總統強調，關於地方首長遇到的「小三通」議題和「一國兩區」主張，她認為，兩岸議題是中央職權，兩岸交流也需要依法辦理。高雄市出現的小三通爭議，顯示出相關人士對兩岸通航的法規和機制不夠了解。她希望地方政府可以上緊發條。

另外，蔡總統也提到，不論地方首長怎麼主張，中華民國台灣是一個主權獨立的國家，這是毫無疑問的事實。

她說，台灣就是台灣，「我們一切的決策和決定，都是以台灣利益為出發點，我們最重要的就是要保護主權，保護民主自由的生活方式」。

蔡總統還提到，「塞子是在比喻什麼」、「栓子要拴緊」。（編輯：林淑媛）1080626

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