國軍將官晉任典禮 蔡總統期勉莫忘從軍報國初衷

（中央社記者王承中台北27日電）總統蔡英文今天出席國軍108年下半年將官晉任授階典禮表示，國軍改革還會面臨許多挑戰，期勉晉任將官莫忘從軍報國的初衷，時時以捍衛中華民國為己任，不辜負國家託付與全民期許。

「中華民國108年下半年陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮」上午在三軍軍官俱樂部舉行，有6名人員晉升中將、13名人員晉升少將，7月1日生效，典禮由國防部長嚴德發主持，蔡總統也親臨訓勉、鼓舞軍心。

蔡總統在致詞時首先向晉任將官以及眷屬表達最誠摯的恭賀。她表示，各位晉身將官可以在今天與家人分享殊榮，除才德、學識獲得肯定之外，還要有非常傑出的績效、表現，才能獲得今天的榮耀，而榮耀的賦予也代表責任加重，希望各位晉任將官未來在工作崗位上戮力以赴，繼續為國效力。

蔡總統指出，國軍改革還會面臨許多挑戰，期勉各位晉任將官莫忘從軍報國的初衷，時時以捍衛中華民國為己任，不辜負國家的託付與全民的期許，她身為總統，也一定會捍衛軍人的尊嚴，也請大家和他一起為國家開創更美好的前途。

蔡總統指出，近年來中共透過外交手段、軍事威脅、政治滲透等各種方式影響台灣，企圖衝擊台海穩定現狀，造成周邊國家緊張，面對中共的軍事挑釁恫嚇，政府必將更堅定為保護中華民國主權而努力，為穩定台海區域穩定奮鬥。

蔡總統說，「和平必須靠國防，國防必須靠各位」，國軍致力推動軍事事務革新，不論在部隊訓練精進、單兵裝備提升等工作推動，都有具體成果。之前她視導漢光演習，看到國軍訓練扎實的成效、士氣高昂的表現，讓她實際感受到軍人誓死達成任務，勇敢承擔保家衛國重任展現出的責任感、榮譽心。

蔡總統表示，面對中共試圖破壞區域和平的行徑，台灣必須更加團結，穩定兩岸情勢，絕不是妥協讓步、委曲求全，而是必須確保國家主權完整、國土安全，讓世世代代台灣人都可以享受、擁有民主的生活方式。

嚴德發致詞表示，期勉大家秉持「忠於國家、忠於人民、忠於團隊」的核心價值，以身作則，時時砥礪武德、修練心性，成為部屬學習效法的典範。相信各位將領以後會以更傑出的成就和表現，用來回報國家的栽培、團隊夥伴的協助、以及眷屬的鼓勵與支持。（編輯：林沂鋒）1080627