韓國瑜選上高雄市長 美媒：中國推波助瀾

（中央社記者江今葉華盛頓26日專電）高雄市長韓國瑜在去年選戰中異軍突起贏得選戰，從默默無聞到超級巨星，美國媒體「外交政策」報導指出，背後極可能是中國政府透過操縱Facebook網頁、內容農場與平台等社群網站的結果。

外交政策（Foreing Policy）發自台北的報導指出，高雄市長韓國瑜贏得選舉不過6個月，已經將目光放在明年總統大選。他被北京視為期待已久的天賜之物：在台灣出現一位民粹主義的親中候選人。

報導指出，韓國瑜從默默無名到成為超級巨星的過程，背後是一場透過神秘、看似專業、精心策劃的社群操縱運動。

儘管去年九合一大選前，已經有許多對中國干預的強烈質疑，總統蔡英文的支持度低迷不振，但很少人認為民進黨會輸掉高雄。相較於民進黨推出經驗豐富的候選人陳其邁，韓國瑜並非出自高雄政治圈，親中言論也看似與高雄這個親獨立的城市調性不符。國民黨知情人士甚至透露，國民黨內並不喜歡韓國瑜，提名他只是因為反正勝選機會不大。

韓國瑜提出「高雄發大財」口號，實現這一目標的答案是中國。高雄向中國銷售蔬果、吸引更多中國觀光客、不說北京不想聽的話，金錢自然且神奇地流入高雄。讓韓國瑜快速崛起，大幅領先陳其邁，並贏得選舉。

乍看之下，這是一個民粹主義候選人，因著現任總統不受歡迎，加上自身魅力與社群網站力量，翻轉原先不被看好的選舉。

但故事不僅如此。

報導指出，韓國瑜的官方臉書在選舉期間吸引50萬粉絲，是陳其邁的2倍。「韓國瑜粉絲後援團 必勝！撐起一片藍天」在2018年4月10日、韓國瑜宣布參選一天後成立，是最大的非官方韓粉社群網站，去年11月時成員超過6萬人。網站透過發布講話內容、大量網路宣傳，並發布假新聞攻擊陳其邁、民進黨政府以及批評韓國瑜的人，藉此拉抬韓國瑜聲勢。

粉絲專頁在選舉期間分享數千篇文章，來自這個群體的許多假新聞也在Line上流傳。報導指出，這個粉絲專頁並非由韓國瑜粉絲創設，而是由一個極可能是來自中國的專業網路群體操作。

網頁在去年11月時列有6名管理員，其中「方建祝」與「Yun Chi」是創始會員，「陳耕」則是在去年4月18日時加入。作者在專業人士社群網站領英公司（LinkedIn）上找到3名名字相同者的個人資料，3人都自稱是中國騰訊員工，也都宣稱是北京大學畢業。其中兩人表示「在多家外國企業做過公關」。

若以「在多家外國企業做過公關」在領英上搜尋，可以另外找到249筆資料，這些人都聲稱是騰訊員工且畢業自北大，照片也都是數十年前的畢業照。這些人都使用簡體中文，而非台灣使用的繁體中文。

作者在去年12月發現這個現象並開始追蹤，卻發現去年選舉結束後，這3個臉書個人資料似乎已經處於休眠狀態，未再發布任何內容。

一名在台灣大型社群網站行銷公司擔任執行董事的朱先生表示，粉絲團使用簡體中文，加上簡介設置方式，以及領英在台灣並不普遍來看，粉絲團不太可能是台灣人創建，他所認識的台灣社群網站行銷公司不會這樣操作網頁。

中正大學助理教授林穎佑認為，這個網路團體應能追溯到中國解放軍戰略組織SSF（Strategic Support Force）。報導指出，若林穎佑的分析正確，這將是中國使用新網路力量試圖影響外國選舉的第一個確切案例。

不過，有專家有不同看法。筆名為「何中尉」的國防部心戰大隊心理作戰情報軍官認為，這個網站團體可能是與中國企業簽約的私人團隊，而非專門的軍事或情報部門。但源頭仍指向中國。

何中尉表示，這不是北京第一次試圖操縱台灣社群網站，他和同僚追蹤許多臉書網頁與內容農場，看似是台灣人創建，但背後應是中共宣傳部。

包括林穎佑、何中尉在內的許多專家咸信，這些只是中國對去年台灣地方選舉大規模干預行動的冰山一角。除了臉書外，北京利用許多團體、網頁、內容農場與平台，協助韓國瑜贏得勝選。

沒有證據顯示韓國瑜與這個團體或其他團體勾結，對於這些可能來自中國的未知網路力量協助選戰與推動韓流，韓國瑜的一貫回應是「我不知道他們是誰，但感謝他們的支持」。（編輯：高照芬）1080627