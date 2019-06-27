朱立倫當一日志工 協助長期照顧病患復健

前新北市長朱立倫（左）27日前往新北市蘆洲一處民宅擔任一日志工，協助新北長期照顧的民眾復健，也關心居家服務員陳鳳螢（右）的工作情形。中央社記者黃旭昇新北攝 108年6月27日

（中央社記者黃旭昇新北27日電）前新北市長朱立倫今天擔任一日志工協助長輩復健，也關心居家服務員的生活。他認為，高齡化社會與少子化問題，是國家政策必須面對的嚴肅考驗，長照問題最終仍應走向保險制。

朱立倫今天上午在廣恩老人養護中心董事長林偉峰陪同下，前往新北市蘆洲仁愛街一處民宅擔任一日志工，協助因車禍受傷的66歲陳玲惠，復健手部關節與足部運動，還進入廚房幫忙炒一道「螞蟻上樹」的午餐菜餚。

廣恩老人養護中心居家服務員陳鳳螢表示，她一星期協助陳玲惠3天，照顧生活起居、洗澡、生病的四肢復健，及準備餐飲。目前一共接12案，工作型態視服務項目不同，從送餐到協助家居生活打理都有，其中，還必須騰出時間照顧自己的母親。

朱立倫說，少子化與高齡化是國家面臨的重大考驗，他在擔任新北市長期間就推動相關的政策，包括公共托育、老人公托、老人共餐，甚至長期照顧、免費老花眼鏡。

朱立倫表示，從居家服務員陳鳳螢身上就可看到「子女共照」的縮影，不過，面對高齡化社會長期照顧，最終仍應推動保險制度，可以提高照顧時數，以提升老人照顧品質。

在受訪時，記者詢問朱立倫關於總統蔡英文批評他的社會住宅政策。他表示，新北市在107年社會住宅總數累積已達到5600餘戶，是這8年來全台完工數量最多的城市，超過其他5都總和，到108年底新北市共累積7000戶以上的社會住宅。

朱立倫表示，或許蔡總統真的不瞭解地方施政，在批評新北市的住宅政策前，也請先瞭解民進黨執政時的台南市長賴清德、高雄市長陳菊、台中市長林佳龍，他們一共完成幾戶社會住宅。

朱立倫說，中央畫大餅允諾社會住宅20萬戶，台北市5萬戶、新北市5萬2000戶，「你問問柯市長有可能嗎」。中央推的社會住宅政策並未提供土地給地方政府，新北市能夠做到7000戶已經相當不容易了。

朱立倫說，接下來的總統選舉黨內初選兩場政見會，將會持續努力。選總統一定要選有地方施政經驗的，7月8日至14日的民意調查也請民眾多思考，民調結束後，7月15日國民黨一定會團結在一起。（編輯：李錫璋）1080627