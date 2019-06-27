郭台銘：若當總統推公托公幼免抽籤

（中央社記者余祥台北27日電）國民黨總統初選參選人郭台銘今天批評總統蔡英文準公托政策是半吊子的「假公托」，他若當總統，要推動「公托公幼免抽籤」，由政府開辦平價的托嬰中心、幼兒園，足額足量收托。

郭台銘在臉書上說，他喜歡小孩，現在也子孫滿堂，但在悶經濟的環境下，年輕夫妻沒有穩定的經濟基礎不敢生小孩，怕養不起，每個月幾千元的津貼，根本杯水車薪；一想到私立托兒所、幼兒園的收費比大學還貴，很多人就對生育卻步了。

郭台銘說，社會對於廣推公托、公幼的呼聲不斷，蔡總統似乎聽到了，可是她和前行政院長賴清德共推的「準公托」卻是荒腔走板、半吊子的「假公托」。

郭台銘指出，107年度2至5歲兒童人口有83萬9088人，只有不到2成能夠幸運抽中平價的公立或非營利幼兒園；0至2歲嬰兒的托嬰中心或托育家園，名額又更少，若無家人可以協助全職照顧，私立幼兒園每月平均費用高達7500元至2萬5000元，比私立大學還貴，要經濟能力尚不穩定的年輕父母如何負擔。

郭台銘認為，政府應該出面幫助願意生小孩的年輕人，全面開辦平價的、優質的托嬰中心、幼兒園，足額足量收托，讓大家不再需要到處登記、抽籤候補。

郭台銘說，他若當總統，要做「真公托」，不只是照顧籤運好的人。他要以50年前政府推動9年國民教育的精神和魄力，推動「公托公幼免抽籤」，真正解決少子化問題。（編輯：楊凱翔）1080627