朱立倫指蓋社宅中央卸責 內政部：錯誤說法

（中央社記者王承中台北27日電）內政部今天針對前新北市長朱立倫指蓋社宅中央卸責未協助地方表示，這是錯誤的說法，中央一向極力協助地方興辦社會住宅，對新北市的協助更是不遺餘力，未來會持續和地方合作推動。

國民黨總統初選參選人朱立倫今天表示，新北市在107年社會住宅總數累積已達到5600餘戶，是這8年來全台完工數量最多的城市，超過其他5都總和，到108年底新北市共累積7000戶以上的社會住宅。中央推的社會住宅政策並未提供土地給地方政府，新北市能夠做到7000戶已經相當不容易了。

內政部則表示，社會住宅為中央地方合作興辦，朱立倫的說法及所用數字均非事實。朱立倫任內由新北市自行興辦完工的社會住宅約1355戶，無法印證「任內努力蓋社宅」的說法。新北市轄區有2907戶林口世大運選手村社會住宅為中央興辦，說中央將責任推給地方也是錯誤的說法。

內政部指出，中央一向極力協助地方興辦社會住宅，對新北市的協助更是不遺餘力。內政部歷年補助地方政府興辦社會住宅的經費總計約新台幣127.1億元，其中新北市占約22.7億元。若新北市後續提出更多非自償經費的補助需求，內政部都會全力協助。

內政部表示，為推動下階段社會住宅，已於全國盤點出183處基地，其中有54處位於新北市，共68公頃，為全國最多。由於新北市人口多，中央為了彌補興辦量能不足，已由營建署控留工程人力，並規劃由國家住都中心投入興辦，未來會持續和地方合作推動。

內政部指出，新北市近期積極規劃社會住宅，興辦意願明顯提升，內政部特別感謝新北市政府的努力。未來中央將持續與地方政府密切合作，加速達成8年20萬戶社會住宅的目標。（編輯：林沂鋒）1080627