高雄小三通爭議 蘇貞昌：侵犯中央職權的鬧劇

（中央社記者顧荃台北27日電）行政院長蘇貞昌今天表示，日前看到高雄小三通這樣的「鬧劇」，高雄市政府一級主管竟出席已經解散的公司辦的活動，且這是侵犯中央職權，請高雄市政府督導一級主管言行。

上和海運股份有限公司25日舉行「高雄旗津－溫州洞頭小三通」首航典禮，高雄市觀光局長潘恆旭出席致詞。但陸委會表示，上述兩地都不是小三通港口，且航運公司更早已解散，所謂首航是騙局。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）轉述，蘇貞昌上午在行政院會中表示，日前看到高雄市小三通這樣的「鬧劇」，辦活動的公司已經解散，高雄市政府一級主管竟然出席致詞，合照還貼上網。

蘇貞昌說，行政院認為這是侵犯中央職權，恐怕也讓市民誤會，讓民眾觀感不佳，建議高雄市政府應審慎督導一級主管言行，公務人員應知道自己的權責跟分際。

蘇貞昌表示，高雄市副市長葉匡時曾擔任過交通部長，對於航線等法制和行政作業有一定了解，高雄市應該查明此爭議的由來。

Kolas表示，葉匡時在院會中提到，這可能是一種詐欺，請中央嚴查。內政部回應，已經請高雄市警局對此事嚴加查辦，不排除是疑似詐欺行為，因為這是不存在的公司、不存在的航線，內政部第一時間已經請高雄市警局一定要嚴查。

Kolas說，內政部查到承辦此活動的協會叫做「中國夢協會」，104年核准成立後，從未函報內政部會務資料，內政部已經發文要求說明組織內容與活動情形，並提供財報與更多協會相關資料。

與會的政院官員轉述，葉匡時在院會語氣激昂地請蘇貞昌指示內政部、法務部查清楚，為什麼港務公司要准這家詐欺公司在港務公司屬地辦詐欺活動。但是活動地點在高雄市新光路旁高雄市政府的土地，不在港務公司權管範圍，依法不需向港務公司申請。

政院官員說，應請葉匡時先了解，該活動是否可以在高雄市政府管轄的土地辦理。

另外，Kolas說，蘇貞昌在院會中也關心高雄的登革熱疫情。蘇貞昌指出，高雄本土登革熱病例持續增加，已有25例，他相當憂心。蘇貞昌也語重心長，提醒高雄市務必嚴加防範，中央會全力提供協助，已經同意補助的款項也在進行當中，請高雄加油。葉匡時則說，一定會努力防疫。（編輯：李信寬）1080627