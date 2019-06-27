沈一鳴接參謀總長 曾是幻象試飛官嫻熟軍事外交

（中央社記者王承中台北27日電）國防部今天指出，參謀總長職缺由國防部軍政副部長沈一鳴接任。軍方人士表示，沈一鳴曾是幻象戰機的首席試飛官，外語能力極佳，且嫻熟軍事外交，有利於印太戰略友盟合作推廣。

參謀總長李喜明將於7月屆齡退伍，國防部今天表示，奉總統核定，參謀總長職缺由國防部軍政副部長沈一鳴上將調任，7月1日生效。

沈一鳴為空軍官校68年班、空院81年班，由於外文能力好，曾是空軍首批前往法國，接受法國空軍教官指導的幻象戰機種子教官中的首席試飛官；賴比瑞亞共和國總統泰勒於90年訪台時，國防部特派沈一鳴擔任榮譽侍衛長；沈一鳴也曾赴美深造，取得美國空軍戰爭學院的戰略碩士，歷任副參謀總長、國防部常務次長、空軍司令及國防部軍政副部長。

軍方人士表示，沈一鳴非常溫文儒雅，待人也十分和氣，不管對方的官階為何；沈一鳴領導團隊從不疾言厲色，在擔任空軍司令時，就算發生再嚴重的軍紀案件，開會時也是非常溫和的講事情，並指導部屬應如何處理，EQ非常高。

軍方人士指出，沈一鳴強調科學證據與專業分析，以理服人，對於各類報告文件，都付出心力徹底閱讀並了解，多能小處著手，帶入宏觀分析，讓提出報告的參謀完全折服，即使發現各種小錯誤，沈一鳴也不會當場大發雷霆，而是提醒由錯誤中學習，頗符合企業管理「共同成長」的精神。

軍方人士也說，沈一鳴的生活非常規律，喜歡看書，好學不倦，甚至在3C產品的使用及知識遠超過年輕的部屬，實在不像是已經60幾歲的人，且沈一鳴每天都會固定運動一小時以上，體能非常好，在擔任空軍司令期間，體測各項成績都是滿百。

對於沈一鳴接任參謀總長，軍方人士分析，主要是因為參謀總長軍種輪替慣例的考量。雖然沈一鳴跟另一位呼聲很高的人選、海軍司令黃曙光期別相同，同為官校68年班，學經歷也完整，但由於屆退的李喜明是海軍出身，而上一任空軍出身的參謀總長要回溯到102年的嚴明，所以由沈一鳴接任符合軍種輪替的慣例，且李喜明出任參謀總長前，曾任軍政副部長，沈一鳴也是循著李喜明的模式。

軍方人士指出，由於沈一鳴本身外語能力極佳，且嫻熟軍事外交，接任參謀總長，也有利於印太戰略的友盟合作推廣。（編輯：林興盟）1080627