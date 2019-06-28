三軍六校畢業典禮 蔡總統：守護主權靠國防

（中央社記者游凱翔高雄28日電）總統蔡英文今天出席108年三軍六校院聯合畢業典禮，蔡總統致詞表示，「和平靠國防、和平靠國軍」，面對國際局勢變化、中共在區域內頻繁軍事活動，台灣要守護主權、維持區域穩定，靠的是堅強國防。

中華民國108年三軍六校院聯合畢業典禮上午在高雄陸軍軍官學校舉行，三軍統帥蔡總統親自主持，也授予象徵「責任與榮譽」的中華民國軍階並致贈畢業證書，隨後蔡總統前往中正堂前與畢業生合影。

蔡總統致詞表示，面對國際局勢的變化、中共在區域內頻繁的軍事活動，台灣要守護主權、維持區域穩定，靠的是堅強國防，而她還要強調一次，「和平靠國防、和平靠國軍」，因此打造更強的國防、更好的國軍，一直是她念茲在茲的工作。

蔡總統也說，國防自主正穩健前進，國機國造的高級教練機今年將升空首飛；幾十年來、多任總統要執行的潛艦國造也終於開始啟動，將於2025年正式成軍；另外，透過軍購強化武力也沒有一刻停下，而她身為三軍統帥是國軍的靠山，這些實實在在的進步與成果，畢業生絕對能以自己為榮。（編輯：鄭雪文）1080628