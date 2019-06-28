更多編輯台推薦新聞：
G20峰會登場 5大議題最受關注
政治

G20峰會登場 5大議題最受關注

宋仲基宋慧喬2年婚姻告終 經紀公司：已申請離婚調解
娛樂

宋仲基宋慧喬2年婚姻告終 經紀公司：已申請離婚調解

專題／連續19年送餐服務 就怕老人沒飯吃
生活

專題／連續19年送餐服務 就怕老人沒飯吃

專題／清大教授送好光上山 照亮司馬庫斯部落又對生態無害
生活

專題／清大教授送好光上山 照亮司馬庫斯部落又對生態無害

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

三軍六校畢業典禮 蔡總統：守護主權靠國防

最新更新：2019/06/28 11:46
總統蔡英文28日上午前往陸軍官校，出席「108年三軍六校院聯合畢業典禮」，致詞勉勵畢業生。中央社記者郭日曉攝　108年6月28日
總統蔡英文28日上午前往陸軍官校，出席「108年三軍六校院聯合畢業典禮」，致詞勉勵畢業生。中央社記者郭日曉攝　108年6月28日

（中央社記者游凱翔高雄28日電）總統蔡英文今天出席108年三軍六校院聯合畢業典禮，蔡總統致詞表示，「和平靠國防、和平靠國軍」，面對國際局勢變化、中共在區域內頻繁軍事活動，台灣要守護主權、維持區域穩定，靠的是堅強國防。

中華民國108年三軍六校院聯合畢業典禮上午在高雄陸軍軍官學校舉行，三軍統帥蔡總統親自主持，也授予象徵「責任與榮譽」的中華民國軍階並致贈畢業證書，隨後蔡總統前往中正堂前與畢業生合影。

蔡總統致詞表示，面對國際局勢的變化、中共在區域內頻繁的軍事活動，台灣要守護主權、維持區域穩定，靠的是堅強國防，而她還要強調一次，「和平靠國防、和平靠國軍」，因此打造更強的國防、更好的國軍，一直是她念茲在茲的工作。

蔡總統也說，國防自主正穩健前進，國機國造的高級教練機今年將升空首飛；幾十年來、多任總統要執行的潛艦國造也終於開始啟動，將於2025年正式成軍；另外，透過軍購強化武力也沒有一刻停下，而她身為三軍統帥是國軍的靠山，這些實實在在的進步與成果，畢業生絕對能以自己為榮。（編輯：鄭雪文）1080628

總統蔡英文28日出席三軍六校院畢業典禮，並在中正堂前「比讚」與畢業生合影。中央社記者游凱翔攝　108年6月28日
總統蔡英文28日出席三軍六校院畢業典禮，並在中正堂前「比讚」與畢業生合影。中央社記者游凱翔攝　108年6月28日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報