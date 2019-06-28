陳副總統：盼世界醫學生聯盟維護台灣國籍名稱

（中央社記者顧荃台北28日電）副總統陳建仁今天接見「世界醫學生聯盟」（IFMSA）幹部，重申支持青年學子參與國際醫衛事務，並盼IFMSA能夠支持維護台灣在IFMSA的國籍名稱。

陳副總統以英文致詞表示，2019年「世界醫學生聯盟」8月大會將於台灣舉辦，令人感到相當興奮，因為台灣是一個美麗的國家，人民友善熱情，相信經由這次大會，一定能夠強化IFMSA各會員國之間的互動，有助於增進IFMSA的會務推展，並藉由台灣醫療保健的經驗交流，促進世界人民健康。

陳副總統說，他代表台灣，誠摯歡迎各國醫學生來台與會。這次IFMSA大會有台灣政府及醫界的全力支持，一定會讓所有與會人士感受台灣的熱情好客、民主自由及人權保障。

陳副總統指出，台灣在IFMSA的國籍名稱，因為「世界衛生組織」（WHO）的要求而被變更。IFMSA為國際非政府組織（INGO），非屬聯合國機構、也不是WHO附屬組織，聯合國及WHO非關普世規範的相關決議，實不應對IFMSA產生約束力。

陳副總統表示，IFMSA為享譽國際的醫衛專業學生團體，應堅守專業中立，並確保所有會員享有同等權利，每一個會員的參與地位更不應受到任何政治問題的干預及剝奪，也相信IFMSA各會員國之間共享民主、自由、法治等普世價值。

台灣媒體曾經報導，台灣醫學生聯合會2017年12月接獲IFMSA通知，因世界衛生組織要求，必須在官網將台灣醫學生聯合會國籍由「Taiwan」改為「Taiwan, China」。外交部隨後表示，期盼IFMSA給予所有會員平等一致待遇，外交部全力支持台灣醫學生聯合會捍衛會籍權益的努力。（編輯：李信寬）1080628