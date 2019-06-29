傳郭台銘擬兩套劇本參選到底 朱立倫：別信謠言

（中央社記者余祥台北29日電）外傳國民黨總統初選參選人郭台銘備好兩套劇本，可能組第三勢力參選到底；同樣參與初選的朱立倫今天呼籲支持者，不要相信謠言，「國民黨不能有另外一套劇本，只有一套劇本，7月15日後團結在一起」。

國民黨總統初選第二場國政願景電視發表會今天下午在台中舉行，網路媒體報導，郭台銘與韓國瑜競爭白熱化，且「劇本」早就寫好了，萬一初選落敗，郭可能與黨外人士合組「最強大的第三勢力」參選到底。

針對「兩套劇本」的說法，郭台銘辦公室至今未回應；朱立倫上午接受台中廣播電台專訪時表示，國民黨7月中才決定人選，實在太慢了，但，慢了，沒關係，不能再有不同意見，7月15日結果出爐後，就要全力支持出線人選，「大家都要有這種肚量與態度」，他也相信自己是「最大公約數」，希望終能代表國民黨參選。

朱立倫說，他將以平常心、但認真的態度面對下午政見會，今天談的是民眾最關心的教育、文化、社會與青年議題，也是過去16年他擔任地方首長每天做的事，他會好好說明如何解決青年、社會問題，以及改善台灣教育環境。

對於大台中的規劃藍圖，朱立倫主張發展台中國際機場與中部自經區，帶動中部地區整體發展，並且讓台中機場變成真正的國際機場，台中擁有空港與海港，貨運客運都同等重要。

朱立倫批評，交通部林佳龍說2035年完成台中國際機場計劃，根本是「講肖話」，若他當選，2025年來台旅客一定超過2000萬人次，台中國際機場的發展至關重要。

朱立倫認為，機場周邊應設置自經區，往南到彰化、往北到苗栗，沿線皆可納入自經區；他說，大陸要再開發6個自經區，台灣連一個都沒有，不能因為大陸要做，台灣就不做；國際機場若能與自經區一起發展，對中部地區的經濟發展將有非常大的幫助。

針對大台中空氣汙染問題，朱立倫說，台中火力發電廠不能火力全開，必須減少汙染，他會務實地面對台灣能源短缺問題，他認同非核家園，但要一步一步來，在安全前提下「核盡其用」。（編輯：陸倩瑤）1080629