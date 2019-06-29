民進黨主席卓榮泰訪美 拚政黨外交2020勝選

（中央社記者溫貴香台北29日電）民進黨主席卓榮泰首次以黨主席身分訪美，將於今晚啟程，立委李俊俋、林靜儀等陪同出訪，拚政黨外交，也拚2020團結勝選。

卓榮泰晚間將率團展開為期11天的美國行，民進黨公布訪美行程，6月29日至7月2日訪問華府，7月3日訪問紐約，7月4日至5日訪問費城，7月6日至7日訪問休士頓，預計於7月9日結束訪問返抵台灣。

訪問團成員包含李俊俋、身兼國際事務部主任的立委林靜儀、民進黨副秘書長郭昆文、主席特助蔡沐霖、發言人李問、社團部主任吳濬彥及政策會副執行長陳彥霖等。

正值立法院臨時會開議期間，民進黨立法院黨團甲級動員、挑燈夜戰包括法官法等重要議案，之後隨即陪同黨主席展開政黨外交，李俊俋、林靜儀兩人被笑稱是國會苦命的「優客李林」；李俊俋說「自己是勞碌命」，林靜儀則說「這個（封號）好笑」。

李俊俋上午接受中央社訪問表示，這是卓榮泰擔任黨主席後第一次出訪，有兩大任務，除了與美國政黨重要人士、智庫代表等對2020大選交換意見、維繫台美良好關係，此行也將赴台灣同鄉會所舉辦的夏令會演講，同鄉會每年都舉辦夏令會，今年格外重要，2020大選各種假訊息充斥、同鄉們對國內政局有些憂慮、疑慮與誤解，藉由出訪一一說明、傳遞正確訊息。

林靜儀表示，從去年1124九合一選舉敗選後到明年大選，僑胞們非常關心國內局勢與情勢發展，卓榮泰親自出席美國當地夏令會，一方面向僑胞致意，另一方面排除僑胞一些疑慮，並鼓勵僑胞們明年一定要踴躍回台投票。

林靜儀說，這次出訪主要定位是政黨外交，因此規畫安排與美國主要政黨領袖會晤。被詢及是否與美方主管亞太事務相關官員會面，林靜儀表示，因為定位政黨外交，此行主要以政黨領袖、政黨代表加上智庫成員，作為會面主軸。

民進黨涉外人士也表示，台僑們關心國內局勢，但年紀稍長的台僑使用社群平台不是那麼普遍，資訊來源主要仰賴中天與民視，若長期看一些特定政論節目批評政府且節目中所講的內容有些根本不事實，僑胞們對執政黨的信心真的會潰散。

該人士表示，包括實質廢省、廢掉蒙藏委員會、亞東關係協會改名為台灣日本關係協會、北美事務協調委員會更名為台灣美國事務委員會等執政黨實質把台灣地位提升與國際合作的事項，很多僑胞不見得充分了解，因此需要向僑胞好好說明與溝通。

該人士說，包括總統初選過程中所引發的一些爭議與誤解、各種假訊息或片面不實的說法充斥，引發國安疑慮等，黨主席都有必要親上火線一一釐清，才有助於日後的黨內團結。（編輯：楊玫寧）1080629