蘇揆走訪台南 盼國人欣賞台灣藝文之美

（中央社記者張榮祥台南29日電）行政院長蘇貞昌今天走訪台南市美術館二館、司法博物館，以及國立台灣文學館，他希望國人利用假日多出來走走，看看文學美術和台灣的美。

蘇貞昌今天走訪台南的行程全在中西區舊城區。首站是台南市美術館二館，他表示，台南是文化古都，人文薈萃，各方面不斷推陳出新。美術館二館由總統蔡英文及前行政院長賴清德共同主持開幕，他一直想來看看，百聞不如一見。

蘇貞昌也建議，民間收藏豐富，美術館可研議用抵稅、給予獎勵等方式鼓勵展出。

蘇貞昌接著參訪毗遴台南市美術館二館的司法博物館，他指出，司法博物館是司法院所有，可和司法院商議博物館營運及活化利用，文化部有「再造歷史現場專案計畫」，台南市政府也願意經營及投入人力管理，可納入城市旅遊觀光動線之一，讓民眾了解歷史現場。

蘇貞昌最後走訪國立台灣文學館，他提到擔任省議員時，當年國民黨政府下令只能用國語廣播、不能用台語，他為此在交通部門質詢，坐火車的民眾因為聽不懂廣播，到站了才起身，容易發生危險，不應這樣對待民眾，因此火車上又恢復台語、客家話廣播，他是用一生清楚見證這些過程。

蘇貞昌並建議，台灣文學館的導覽動線應特別規劃，讓民眾入館後，了解建築演變及台灣文學的發展過程，讓民眾有歷史感，更加疼惜台灣這塊土地。館方也可利用影片等多媒體素材，介紹台灣文學館及台灣文學，並備有外語版本，以利外國遊客了解。（編輯：孫承武）1080629