續拚場 韓國瑜30日新竹造勢郭台銘板橋掃街

（中央社記者余祥台北29日電）國民黨總統初選競爭激烈，國民黨總統初選參選人韓國瑜和郭台銘今天在國政願景電視發表會上交鋒，韓國瑜30日將在新竹舉辦萬人造勢，郭台銘將回防出生地板橋，掃街拜票，拚場較勁意味濃。

國民黨總統初選共有5位參選人，包括前鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中。目前呈現郭台銘和韓國瑜兩強相爭情勢。

郭台銘和韓國瑜兩人今天先在國政願景電視發表會上針對青年、教育、社會、文化等議題交鋒，30日韓國瑜將出席初選民調前最後一場的新竹造勢活動，自6月開始週週造勢展現強大陸軍實力。

而郭台銘30日將回防出生地板橋，掃街拜票，也將在晚間6時30分出席由永真教育基金會在板橋第二運動場舉辦的「新北歡樂嘉年華園遊會」。

由於郭台銘日前曾表示，將在6月底舉辦一場親朋好友的聚會，不動員、也不提供食宿，他將在活動中把成長、求學經歷和治國理念和大家分享，被外界視為是要舉辦選舉造勢跟韓國瑜拚場。

不過，郭台銘辦公室表示，「新北歡樂嘉年華園遊會」的活動性質非選舉造勢，是永真教育基金會為幫助弱勢團體、小農及原住民族文創產業所主辦，因郭台銘當天行程在板橋，基金會因而邀請郭台銘一起支持公益活動。

前新北市長朱立倫日前強調，他不會舉辦造勢，也不會撒錢買電視廣告，他認為，在黨內初選階段，應該理性、溫和，把黨內同志當成隊友，而非對手。

朱立倫明天將會按照既定行程規劃前往台東，出席台東縣敬老好視力公益專案百萬捐贈記者會，推廣免費配老花眼鏡的政策，繼續主打政見取勝。

國民黨總統初選全民調將在7月8日至14日進行，並將在7月15日公布出線人選，7月28日全代會上正式提名。（編輯：郭萍英）1080629