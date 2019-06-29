2020大選 唐鳳表態挺蔡總統

（中央社記者顧荃台北29日電）2020總統大選，行政院政務委員唐鳳今天接受電視媒體專訪時表態挺總統蔡英文連任，她說，「她（蔡總統）的連任之路，當然我是支持的」。

唐鳳接受WINTV專訪時，做上述表示。

唐鳳透過幕僚表示，蔡總統在外交上的卓越表現，她在多次出訪的過程中有深刻感觸。事實上，過去在不同場合，也已公開表態支持蔡總統「勇敢自信，世界同行」的理念。

唐鳳說，對於蔡總統過去三年在開放政府、社會創新與青年參與等政策上所給予的支持，她也是非常感謝。

唐鳳也在專訪中表示，她認為蔡總統透過各種改革，讓民主從對決走向對話，台灣能夠相對和平的完成過渡期非常不容易，這個過程才剛開始，未來還要再繼續深化。

談到2020選舉可能會遭遇到假訊息干擾，唐鳳指出，現在製作假訊息的成本非常低，用AI合成聲音與表情的技術，在今年達到成熟，未來模擬的動畫新聞可能跟真人沒有兩樣，所有人都需要去提防。

在對抗假訊息方面，唐鳳說，重要的是當出現假訊息時，政府能夠多快回應澄清，如果能在1小時內澄清會較為有效，因為接觸到澄清的正確訊息的人，會比接觸到謠言的人更多。（編輯：蘇龍麒）1080629