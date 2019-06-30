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首頁 / 政治

民團要罷免韓國瑜 朱立倫：政治動作大於實質意義

最新更新：2019/06/30 11:56

（中央社記者王承中台北30日電）前新北市長朱立倫針對民團發起罷免高雄市長韓國瑜表示，現在是政治動作大於實質意義。他認為，民主政治不要用這樣的方式，韓國瑜還是在認真努力做市長，且就職未滿一年是不可以罷免的。

朱立倫今天上午赴松山機場搭機前往台東，許多民眾爭相與朱立倫合影，他也親切寒暄，場面非常熱絡。朱立倫受訪時表示，在外面碰到所有的好朋友，非常開心，也感謝很多婦女朋友長期的支持，盼7月8日到14日，大家不要把民調電話當詐騙電話，要認真接電話支持他。

針對韓國瑜昨天提議，5名國民黨總統初選參選人在初選後可以一起唱歌、烤肉，朱立倫說，「都好」，總是大家一定要聚一聚，讓大家能夠團結在一起，不管是誰出線，誰就代表國民黨，大家一起支持。至於是否要找前立法院長王金平，朱立倫僅說，「將來一定會越來越多，我們一定會在一起」。

對於有民間團體「Wecare高雄」日前發起罷免韓國瑜的「罷韓30行動」，朱立倫表示，他認為民主政治不要用這樣的方式，韓國瑜還是在認真努力的做市長，而且就職未滿一年是不可以罷免的，現在是政治動作大於實質意義。

媒體詢問，韓國瑜昨天指高雄將強力掃毒，朱立倫指出，強力掃毒是每個政府，從中央到地方都在做的事，他新北市長任內也是強力在做，不但要強力掃毒，而且要從學校做好反毒教育，從基礎做好，再把所有毒品源頭殲滅掉，才能真正達到反毒、防毒的工作。

媒體追問，韓國瑜今天下午將出席新竹的造勢活動，但入口處出現一面支持朱立倫的電子看板，朱立倫表示，他也是昨天晚上才知道，有朋友跟他說，是一名新竹的超級粉絲非常熱心，臨時想到要做電子看板，光在竹北就有好幾面，他非常感謝。

朱立倫指出，各地好朋友最近也都設很多支持他的看板，聽說有60、70面，他非常謝謝這些好朋友的熱心，他也希望支持朱立倫以外，也支持國民黨，最後能團結在一起。（編輯：蘇志宗）1080630

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