政治受難新聞人 李荊蓀童尚經故事在人權館展出

（中央社記者王承中台北30日電）促轉會上月公布的有罪判決撤銷公告名單中，曾任「中央日報」台北總編輯的李荊蓀、筆名「童常」的新生報副總編輯童尚經，都曾在動盪的年代以文筆議論時事，最後遭肅清甚至處決。

促轉會5月30日公布第4波刑事有罪判決撤銷名單，名單總數共2006人，包含「自由中國」雜誌社成員馬之驌、傅中梅（傅正）、劉子英、雷震；以及「美麗島」雜誌社成員姚嘉文、呂秀蓮、林弘宣、張俊宏、陳菊、黃信介、施明德等人。

不過，在當年那個動盪年代，除「自由中國」及「美麗島」雜誌社成員被匡列為政治犯外，曾經擔任「中央日報」台北總編輯、中國廣播公司副總經理、「大華晚報」董事長等職務的李荊蓀，以及曾任「台灣新生報」副總編輯、「新生副刊」主編的童常（本名童尚經）等資深媒體人，也因用文筆議論時事，最後遭肅清甚至處決。

促轉會表示，李荊蓀在大華晚報任職期間，因在專欄「星期雜談」評論時政，提出政府施政不當之處，成為情治單位注意的目標。西元1971年，台南「中華日報」主筆俞棘因叛亂案被捕，情治單位發現俞棘與李荊蓀曾為同事，並有書信往來，李荊蓀因此受到牽連，遭到逮捕，並以叛亂罪起訴。

李荊蓀在審訊期間，被迫承認「曾加入共黨，並以媒體職務掩護共產黨文化宣傳」，最後判決無期徒刑，送交綠島監獄執行。1975年因總統蔣介石過世，李荊蓀獲減刑，1985年出獄後，於1988年2月12日因心肌梗塞猝逝，享年73歲。

而童尚經在台灣新生報任職期間，主持「新生副刊」並時常舉辦徵文活動，也接受政治犯投稿，許多監獄受刑人經常寫作投稿；童尚經也常寄日文版的「世界民間故事」請因海軍台獨案在獄中服刑的許昭榮翻譯，並在「新生兒童」每週發表一篇、時間長達一年，而這些稿件內容，事後都成為童尚經遭政治迫害的罪狀。

促轉會說，台灣新生報在1966年遭情治單位肅清，編輯主任姚勇來、黨政記者沈嫄璋夫妻遭逮捕，童尚經也受牽連。

當時情治單位援引司法院釋字第68號解釋文的內容，指控童尚經「來台前參加共黨組織、來台未自首」，並且以童尚經在「台灣新生報」舉辦的徵文與投稿內容為證據，指控「來台後吸收他人入黨、伺機為匪宣傳」。

最後情治單位甚至以文字獄作為罪狀，只因童常曾在萬聖節刊登一篇名為「鬼節」的文章，卻剛好遇到蔣介石生日，及他在副刊選用如「妙老頭」、「爸爸的鼻子」、「下鄉去吧」，都被視為污衊元首、詆毀時政。

最後軍事審判機關認定童尚經構成「意圖以非法之方法顛覆政府，而著手進行」，判處死刑，1972年8月26日執行槍決，享年56歲。

促轉會最後表示，促轉會將於7月7日舉辦刑事有罪判決撤銷公告儀式，而促轉會從去年10月4日迄今，共公告4波、共5837名有罪判決撤銷名單，而李荊蓀、童尚經的故事，目前正於國家人權博物館景美紀念園區的「政治受難的新聞人-被折斷的筆桿」特展展出。（編輯：鄭雪文）1080630