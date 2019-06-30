王金平：一定會參選到底 靜觀未來發展

（中央社記者魯鋼駿新竹縣30日電）高雄市長韓國瑜與鴻海前董事長郭台銘競爭越來越激烈，前立法院長王金平今天受訪表示，憂心會影響國民黨未來團結，呼籲參選人都應互相節制，勿酸來酸去。

王金平今天在新竹縣褒忠義民廟成立王金平之友會，媒體問他對韓國瑜與郭台銘競爭激烈、對立，會否擔心影響國民黨團結？王金平表示「一定會擔憂」，認為參選人應大氣談國政，不要互酸、互虧、無謂攻擊，這樣大家只會心結難解。

對黨內各自造勢、拚場的看法，王金平說，每位參選人都會利用假日做各方面造勢，不能說一人在這造勢、另一人就不能造勢，各自努力，所以是稀鬆平常的事。

王金平提到，國民黨總統初選參選人的政見發表「大致都差不多」，他個人認為教育、青年、經濟、文化等政策都相當重要，相信參選人都有好政見，應互相學習、互相參考、互相琢磨、互相採用。

對於韓國瑜今天在新竹縣舉辦萬人造勢，王金平表示，韓國瑜已在花蓮、台東、台北等地舉辦過造勢，而新竹縣是客家同胞比較多的地方，認為在此辦造勢也是應該的，「這是他在競選上的一種規劃」。

王金平強調，他一定會參選到底，但未來會是什麼參選法，目前還言之過早，因世事如棋、乾坤變化莫測，賣關子表示「靜觀未來的發展」。（編輯：張銘坤）1080630

前立法院長王金平（前左2）30日在新竹縣褒忠義民廟成立王金平之友會，對黨內各自造勢、拚場的看法，王金平說，每位參選人都會利用假日做各方面造勢，不能說一人在這造勢、另一人就不能造勢，各自努力，所以是稀鬆平常的事。中央社記者魯鋼駿攝 108年6月30日