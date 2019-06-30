參拜南清宮 蔡英文：我一定當選

（中央社記者盧太城台東縣30日電）總統蔡英文今天前往台東卑南鄉南清宮參拜保生大帝，蔡總統連說兩次「我一定當選」，呼籲大家一起捍衛台灣主權。

蔡總統上午到台東，前往台東市加路蘭遊憩區向參加立法委員劉櫂豪夢想計畫資助的Ula車隊加油打氣。接著到卑南鄉南清宮參拜，受到當地民眾夾道歡迎。

南清宮總幹事李榮圈說，保生大帝一定保佑蔡英文總統連任。蔡總統說，「我一定當選，一定當選」。

蔡總統說，「我們承受來自中國的威脅和壓力，越來越大，大家都看到香港如何捍衛自己的自由跟民主，台灣人更要警覺，我們一起來捍衛台灣的民主、捍衛台灣的主權、捍衛台灣的自由」。

蔡總統表示，2020年的目標就是總統要勝選，立委要過半。

另外，媒體問，郭台銘昨天在國民黨總統初選國政願景發表會表示，蔡總統在民進黨初選前，光5月就跑了43間廟，好像什麼神都很信，質疑蔡總統對文化的態度，就是有利用價值的時候就當成寶，沒利用價值的時候就當成草。

蔡總統回應說，做總統的要包容和尊重所有信仰，郭台銘董事長這樣說，讓人覺得難道信基督教就要做猶太人嗎。每一個宗教信仰都是教導信徒要照顧，要愛所有人，那是一個無差別的愛，也不會因為種族或是國別有所差異，「所以我想我們國家的信仰，是非常多元的，作為領導人，一種包容和種種態度是必要的」。（編輯：翁翠萍）1080630