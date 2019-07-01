沈一鳴接任參謀總長 蔡總統下達3個命令

（中央社記者游凱翔台北1日電）國防部軍政副部長沈一鳴上將調任參謀總長，總統蔡英文今天主持晉任授階典禮，並下達3命令，分別是落實整體防衛構想、培育未來人才創新，及為區域和平安全穩定善盡責任。

參謀總長李喜明上將今天屆齡退伍，職缺由沈一鳴調任；軍政副部長由空軍司令張哲平上將調任；空軍司令由空軍司令部副司令熊厚基上將調任，人事案今天生效，蔡總統上午在總統府主持「國軍重要高階幹部晉任布達授階典禮」。

蔡總統致詞表示，今天是熊厚基中將晉任上將的授階典禮，熊厚基有完整的歷練，也經歷過許多重要職務，此次從空軍副司令拔擢為上將，就是肯定熊厚基在職務上的貢獻與付出，而榮耀的背後也代表更重大的責任。

蔡總統說，面對中國不斷擴張武力，並試圖用各種手段施壓台灣，對台灣國防造成威脅時刻，大家更要嚴加防範、精進自我，以打造堅實鋼鐵勁旅、守護國家安全為目標。

蔡總統說，除了熊厚基外還有沈一鳴、張哲平，未來都有新的挑戰，而她身為三軍統帥，也要各下達3個命令，希望大家可以確實做到。

沈一鳴部分，分別是「落實整體防衛構想、務實戰訓本務」、「培養未來人才，為創新的國防改革奠定基礎」、「帶領國軍為區域和平安全穩定善盡責任」。

張哲平部分，分別是「縝密國防預算規劃，確保預算用在刀口上，符合國防需求與國人期待」、「因應威脅轉變，國防組織與規範必須要務實調整」、「要負起政策溝通任務，凸顯國軍親民、民眾敬軍的形象」。

熊厚基部分，分別是「捍衛領空不容敵機侵犯」、「落實國防自主、啟動前瞻研製」、「強化軍紀，杜絕有傷害國軍聲譽的事件發生」。

蔡總統最後表示，她也要期勉大家，能夠讓國軍成為具現代性、知識性及專業性的優質軍隊，也要確保國軍成為讓民眾安居樂業、維護台海和平的堅實後盾，國軍的需求她會給予全力支援，一起為國家安全奮鬥、努力。（編輯：張均懋）1080701