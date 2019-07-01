兒童墜樓事故頻傳 王育敏籲中央速修法

（中央社記者劉冠廷台北1日電）面對兒童墜樓事故頻傳，國民黨立委王育敏今天呼籲，需修正建築技術規則規定，將不得設有可供腳踏的突出物及孔洞的文字入法；以及要求社區規約納入防墜條款，勿讓墜樓事故再發生。

王育敏上午與靖娟兒童安全文教基金會召開「請政府正視兒童墜樓問題」記者會，王育敏表示，兒童墜樓事故頻傳，近10年來有34位小朋友不幸死亡，面對這樣的情況，表示現行法令仍有不到位的地方，現行的制度仍有缺失。

王育敏指出，面對兒童墜樓的問題，目前仍有2大缺失，首先就是必須修正現行的建築技術規則，內政部營建署應立刻修正建築技術規則建築設計施工編第38條條文，有關設置在陽台的欄桿扶手，將目前「不得設有可供攀爬之水平橫條」的文字，修正為「不得設有可供腳踩踏之突出物及孔洞」，以解決「水平橫條」定義模糊，導致各縣市政府規範不一的問題，以更嚴格標準要求建築設計。

王育敏也說，除此之外，也必須發函要求社區規約納入防墜條款；營建署應落實公寓大廈管理條例第8條規定，加強宣導及執法力度，並發函全國各社區大樓管委會應以兒童安全為首要考量，全面檢視目前各社區的社區規約納入防墜條款，勿讓兒童墜樓事故再次發生。

靖娟兒童安全文教基金執行長林月琴表示，根據國防醫學院調查，孩子的事故有64%都是發生在家中，家是溫暖的避風港，還是危機陷阱的所在，孩子已開始放暑假，在家中的時間更長，居家危機除了照顧者的責任，政府更責無旁貸，需加強相關的法令及規範。

受邀出席記者會的營建署建築管理組簡任技正楊哲維說，針對王育敏所提出的建議，修正法規文字的部分，仍會存在模糊的狀態，因此今天會將所有建議帶回去檢討修正，找出更具體、明確的做法。

楊哲維也說，假設文字沒辦法做明確的表述，可透過用圖例等方式，說明哪些陽台上的欄桿，是不符合規定的；若圖例還不能發生功效，也可以抽查的方式，挑出建築師或建築業者的一些不恰當設計。（編輯：黃國倫）1080701