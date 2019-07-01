郭韓拚造勢 朱立倫籲勿對立變成兩軍對壘

（中央社記者王鴻國新北1日電）中國國民黨總統初選火熱，參選人韓國瑜、郭台銘各舉辦大型造勢活動。參選人朱立倫今天對此指出，現在只是黨內初選，千萬不要變成兩軍對壘，造勢不要造成對立氣氛。

朱立倫上午參訪林口仁愛公共托老中心，他受訪時針對某媒體民調指郭、韓打成平手一事表示，他對此一民調參考的是對手、總統蔡英文的部分，這份民調中，他與韓、郭等3人仍領先民主進步黨對手，這是他比較欣慰的事。

朱立倫對於媒體詢及郭、韓舉辦大型造勢活動的問題時指出，「我也覺得很奇怪，畢竟這只是黨內初選」，畢竟兩週後，大家還要再團結在一起，千萬不要變成兩軍對壘；造勢可以，但不要造成對立氣氛。

郭台銘日前指稱，若用公司角度來看中華民國政府，會是一個瀕臨破產或借債度日的公司。對此，朱立倫表示，企業與國家負債是不一樣，目前中華民國藏富於民，外匯存底也約有4600多億美元。

朱立倫指出，政府的總資產超過新台幣12兆元，扣除負債約6兆元，淨資產約6.3兆元，但這個數值並未包括他擔任行政院副院長時對於相關政府資產的重新估價，例如市值約25兆元的土地，因此，政府不會破產，不要危言聳聽。

他表示，絕不能債留子孫，不要亂開空頭支票或社福支票，若把錢花掉做社福，這就是先花後代子孫的錢，0到6歲孩童若由國家來養，就應交代每年如何處理這幾千億元的財源問題，否則就是花下一代的錢。（編輯：戴光育）1080701