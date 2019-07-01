國民黨7/5成立揭弊小組 主打蔡政府施政缺失

（中央社記者余祥台北1日電）國民黨主席吳敦義今天與55位立委被提名人舉行座談會，定調將在7月5日成立揭弊「PK小組」，每晚召集會議討論當前重大議題，並在隔日舉行記者會，主打蔡政府施政3年來的缺失。

備戰2020立委選舉，國民黨在全台75個立委選區中已完成提名53個選區、55人，吳敦義下午召開與第一階段立委被提名人的座談會，提前整軍。

文傳會代理主委程美華會後轉述指出，今天立委被提名人的出席率達9成，吳敦義在會中預祝大家明年選舉順利，希望總統與立委選舉，黨籍參選人能共同配合，達到1加1大於2的效應。

程美華表示，7月5日將成立PK小組，也就是揭弊小組，以蔡政府施政3年來的缺失為主打議題。參與單位包括立法院黨團、組發會、文傳會以及相關選戰策略中心成員、各參選人等，每天晚上9時將在立法院黨團召開會議，針對當前重大議題的發展進行討論，以集思廣益的方式，即時回應時事。

程美華說，也將會彙整各地選區或重大議題，廣納各方意見，創造及主導議題，營造有利的選戰節奏與網路聲量。

程美華轉述，吳敦義在會中提及，蔡政府3年來施政不佳，包括經濟不理想，經濟成長率保2都是問題，此外，國際處境日益艱困，兩岸關係呈現緊張局面等，皆造成負面的影響。

程美華表示，黨中央也希望55位立委被提名人能響應7月7日「反鐵籠公投，凱道大會師」活動，共同號召支持者參與，反對民進黨政府的公投法修正案。（編輯：楊玫寧）1080701