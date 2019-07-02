高雄登革熱防疫 蔡總統：礦泉水比口水有意義

（中央社記者游凱翔桃園2日電）針對高雄登革熱疫情，總統蔡英文今天表示，會盡所有力量協助地方政府解決疫情，昨天看見高雄市長韓國瑜拿礦泉水慰問國軍化學兵，她認為很好，因為「礦泉水比口水更有意義」。

有「雄風飛彈之父」美譽的前雄風計劃主持人韓光渭日前逝世，今天在桃園龍潭舉行追思會，蔡總統出席並頒發旌忠狀，表彰韓光渭為國防發展的貢獻。

蔡總統於追思會後受訪，媒體詢問，國民黨籍高雄市長韓國瑜昨天提到，中央政府只把經費給予民進黨執政的縣市。蔡總統表示，韓國瑜或許對很多事沒有做更深層理解，才會有這些說法；對於高雄疫情，中央政府非常關切，也會盡所有力量協助地方解除疫情。

蔡總統說，從5月起已投入約900人次協助，行政院也已核定高雄所需的新台幣5000萬元防疫經費，昨天已撥付2500萬元，國軍化學兵也到場協助。她昨天看見韓國瑜拿著礦泉水去慰問化學兵，認為這樣的舉動很好，因為「礦泉水比口水更有意義」。

另外，蔡總統下週將啟動自由民主永續之旅，並過境美國，媒體詢問，是否擔心中國在出訪期間攏絡台灣邦交國。蔡總統表示，台灣的外交團隊24小時守護外交關係，無論有無出訪都處於警戒狀態，台灣也會盡最大能力守護現有的外交關係，並維持與邦交國間的友善。

針對台北市長柯文哲明天將率團赴上海參加雙城論壇，蔡總統表示，她對於城市交流都保持樂觀其成態度，只是交流不要有政治前提，尤其民選首長進行兩岸交流時，都要有共同信念原則，就是「對內競爭、對外一致」，也希望進行相關交流時，可以守護主權、守護國家尊嚴。

針對有關民進黨2020總統大選的人事布局，蔡總統回應，民進黨內初選結束後，全黨最努力做的事就是整合，目前仍在持續進行中，包括前行政院長賴清德也共同幫忙與溝通，相信愛黨、愛國家的心都一樣，一定會有最好的團隊組合，面對2020總統大選。（編輯：張良知）1080702