小孩國家養 朱立倫：郭台銘身家恐只能養一年

（中央社記者王承中台北2日電）前新北市長朱立倫今天說，前鴻海董事長郭台銘指「新生兒從出生到6歲，由國家幫你養」有辦法自籌財源，但郭台銘若把自己所有的資產拿出來，大概也只能養一年。

郭台銘6月29日在國民黨總統初選第2場國政願景發表會提出「新生兒從出生到6歲，由國家幫你養」，引發熱議。郭台銘昨天又表示，他有辦法自籌財源，政府不用編預算。

國民黨總統初選參選人朱立倫今天受訪指出，目前光要補足公托公幼、私托私幼之間的收費差距大約就要花新台幣1000多億元，如果要全額補助，至少要花2000多億元，但是這還只是托育中心跟幼兒園的錢。若郭台銘把自己所有的資產拿出來，大概也只能養一年。

朱立倫表示，他當地方首長16年，常碰到有人希望什麼都免費，這是做不到的，台灣要回歸孩子由各家庭養，不是由國家來養，但對於弱勢要給予支持，全力補助照顧。對於一般家庭，就是把經濟拚好、環境變好，讓大家收入增加。但他相信郭台銘一定有一個完整的方案。

針對明天將舉辦最後一場國政願景電視發表會，主題將聚焦在財經議題。朱立倫表示，他最關心能否透過政見會讓國民黨的支持度往上提升，根據昨天聯合報民調以及今天蘋果日報民調顯示，國民黨的支持度好像有回升，這是好事，可以繼續加油。

朱立倫說，他會用他的經驗，明確跟大家報告未來台灣的願景在哪裡，沒有要跟任何人比較。他要告訴全台灣的民眾，朱立倫可以帶台灣走出一條新的道路。（編輯：林興盟）1080702