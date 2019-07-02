捷克判8名台嫌送中國 外交部持續關切

（中央社記者顧荃台北2日電）捷克高等法院日前裁決，8名遭中國通緝的台籍電信詐欺嫌犯全部遣送到中國。外交部今天表示，已向歐盟表達保護在歐盟境內遭關押台灣民眾人權的立場。

外交部副發言人歐江安上午在外交部例行記者會表示，外交部及駐捷克代表處自案發後即掌握相關情況，捷克警方於去年1月12日於布拉格市郊逮捕涉及跨國電信詐騙的台灣籍人士8名，這8人是因中國向國際刑警組織（INTERPOL）申請發布紅色通報而遭逮捕。

歐江安表示，駐處於獲悉本案後，即派員前往探視，瞭解在押民眾情況，並提供律師名單等相關協助，以維護應有權益。

歐江安說，布拉格市法院去年8月判決將8人引渡中國，經上訴至布拉格高等法院，今年6月中旬裁決維持布拉格市法院對8人的判決。涉案民眾已委請律師向捷克相關機關提出後續救濟，全案目前尚在程序進行中。外交部及駐處將持續關注及掌握本案進展。

她表示，對於台灣人在歐洲地區相關國家因案遭中國透過國際刑警組織發布紅色通報而遭當地國逮捕及引渡中國，導致侵害人權疑慮，外交部已向歐盟表達保護在歐盟境內遭關押台灣民眾人權立場。（編輯：郭萍英）1080702