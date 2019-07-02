回應郭台銘 蔡總統：中華民國不會破產

（中央社記者游凱翔桃園2日電）國民黨總統初選參選人郭台銘曾提「中華民國破產說」。總統蔡英文今天表示，政府針對財政平衡、經濟發展、照顧人民3件事齊頭並進，在有財政紀律政府主政下，「中華民國不會破產」。

有「雄風飛彈之父」美譽的前雄風計劃主持人韓光渭日前逝世，追思會今天在桃園龍潭舉行，蔡總統出席並頒發旌忠狀，表彰韓光渭為國防發展的貢獻，蔡總統也在會後接受媒體聯訪。

媒體詢問，郭台銘日前表示，若用公司角度來看中華民國政府，會是一個瀕臨破產或借債度日的公司。由於在訪問同時，追思會旁雞舍內的雞啼叫，蔡總統也笑稱：「連那隻雞都有意見。」

蔡總統表示，民進黨主政以來對各種財務處理都很穩健，不但舉債數字比較少，也有完整還債計畫，同時去年結算後還有剩餘新台幣1080億元，這些都證明財務相當謹慎，也是能夠達到歲入歲出平衡的政府，也因為財政的穩定跟餘裕、經濟發展，開始有很多的社會福利措施。

蔡總統強調，政府在「財政平衡」、「經濟發展」及「照顧人民」這3件事上是齊頭並進的，因此在有財政紀律政府的主政下，「中華民國不會破產」。（編輯：林興盟）1080702