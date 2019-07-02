香港太陽花 朱立倫：一定會衝擊總統大選

（中央社記者王承中台北2日電）前新北市長朱立倫今天針對香港太陽花表示，一定會衝擊台灣的總統大選，可預見民進黨將把台灣主權成為選戰主軸，藉此獲取利益。國民黨要堅決告訴台灣民眾，國民黨反對一國兩制。

香港立法會昨晚一度遭「反送中」示威者攻占，被形容是香港的「太陽花」。朱立倫今天接受網路節目專訪時表示，這一定會衝擊到台灣的總統大選，可預見民進黨一定會把未來台灣的前途或主權成為選戰主軸，藉此獲取政治利益。

國民黨總統初選參選人朱立倫指出，在今年初中共總書記習近平對台談話後，總統蔡英文就把九二共識連結到一國兩制，但這是錯的，九二共識絕對不等於一國兩制。國民黨從頭到尾都堅定反對一國兩制，也絕不是國民黨的選項，一定要堅決告訴台灣民眾，國民黨反一國兩制、反台獨，堅持民主自由的中華民國。

另外，朱立倫也表示，若台北市長柯文哲出來選，只要國民黨、民進黨各自黨內都能團結，柯文哲保證第3名。

朱立倫也表示，這半年的民調趨勢，政黨對比的部分，他與另外兩位國民黨總統初選參選人韓國瑜、郭台銘，對決民進黨對手或台北市長柯文哲，他們3位是要贏都贏、要輸都輸的情況。

他說，前兩週民進黨初選剛結束，總統蔡英文聲勢好，民調他們3人都輸，而最新的蘋果日報民調則顯示，最近國民黨初選氣勢好，3人又都贏蔡總統。

朱立倫指出，他半年來民調唯一變化就是黨內互比，他相對弱勢，因為他不造勢，也沒有鋪天蓋地的廣告。而且他也認為，黨內初選結束後，哪有黨內互比，就是跟民進黨對決，最多加一個柯文哲。（編輯：張均懋）1080702