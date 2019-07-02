境外資金回台專法 財長：APG認為不違反規定

（中央社記者范正祥台北2日電）關於推動制定境外資金回台專法，財政部長蘇建榮今天在立法院表示，亞太洗錢防制組織（APG）已回覆，認為此法案不會違反規定；他說，APG對此法案也不會進一步採取任何動作。

為引導境外資金回國，於符合國際規範下促進整體經濟發展，行政院提出境外資金匯回管理運用及課稅條例草案函請立法院審議。民進黨立委余宛如、蔡易餘及國民黨立委許毓仁也各提版本，希望協助台商因應國際經濟情勢，調整投資架構及全球營運布局匯回境外資金的需求，讓海外台商的資金找到回家的路。

立法院長蘇嘉全今天在議場會議室主持立法院黨團協商，研商「境外資金匯回管理運用及課稅條例草案」等案相關事宜，包括蘇建榮在內相關部會首長列席。

立法院黨團協商時，包括國民黨立法院黨團總召曾銘宗在內多位在野黨立委表示，沒人反對鼓勵台商回台投資，但提醒對於境外資金回台必須做好把關機制。

對於立法院臨時會院會明天將處理的境外資金匯回管理運用及課稅條例草案，曾銘宗認為，這是俗稱的「租稅特赦」，很多國家都實施了，給予租稅優惠當誘因。他質疑，台灣現在缺的是投資機會，不是資金，必須防範後遺症，不要被用來炒樓、炒房。

在回應曾銘宗質疑時，蘇建榮提及，關於這是不是租稅特赦，「APG在6月12日已經給我們正面回覆，這個不屬於所謂自願性稅務遵從（VTC），也就是不是所謂租稅特赦的問題。所以APG對我們這個法案也不會進一步採取任何動作」。

蘇建榮又表示，「APG回覆說這法案不會違反規定」。

有關專法擬定過程與APG的溝通，蘇建榮回應時代力量立委黃國昌等人進一步詢問時說，「我們已經在立法之前主動向APG報告，APG秘書處也會向大會建議不會對我們採取進一步的措施。APG通常在大會時，會尊重秘書處的建議」。

蘇建榮指出，境外資金匯回管理運用及課稅條例草案如果通過，將來境外資金匯進台灣時，國稅局會做查核。資金要匯入銀行時，銀行也會做審核。如果涉及洗錢防制，也會通報法務部。甚至如果涉及國際洗錢，也會透過國際洗錢防制機制通報。

民進黨立法院黨團總召柯建銘則指出，行政院版草案對於包括洗錢防制都有規範。

參與法案協商的民進黨立委余宛如也認為，行政院版草案鼓勵資金回流能促進實體投資與經濟，也能維持財富管理產業的競爭力，間接有助於留才與育才。可以讓台灣在海外的錢回來壯大台灣，也有把關機制避免資金回台炒樓、炒房。（編輯：李信寬）1080702