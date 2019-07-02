立院朝野協商 3日表決境外資金回台專法等4案

（中央社記者范正祥、王揚宇、陳俊華台北2日電）立法院臨時會院會明天繼續審議法案。經過今天各黨團協商討論，明天預計表決包括「境外資金匯回管理運用及課稅條例」在內4項法案。

立法院長蘇嘉全今天主持立法院黨團協商，陸續完成刑事訴訟法部分條文修正草案、台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸人民關係條例）部分條文修正草案、境外資金匯回管理運用及課稅條例草案、海關進口稅則部分稅則修正草案等4案的研商，並在散會前徵得各黨團共識，預計明天院會進行這4項法案的審議。

有關刑事訴訟法部分條文修正草案，重點內容在健全防逃機制、增加羈押替代措施，避免再有犯嫌或判決定讞的被告潛逃，傷害司法公信力。今天立法院黨團協商達成共識，對於法院於審判中許可停止羈押者，得命被告於宣判期日到庭。

朝野達成共識的條文還包括，法院許可停止羈押時，經審酌人權保障及公共利益的均衡維護，認有必要者，得定相當期間，命被告應遵守以下事項，包括接受適當的科技設備監控；交付護照、旅行文件或法院亦得通知主管機關不予核發護照、旅行文件；未經法院或檢察官許可，不得就特定財產為一定之處分等事項。

兩岸人民關係條例修法部分，初審通過的條文規範，曾任國防、外交、大陸事務或與國安相關機關的政務副首長或中將以上人員，或情報機關首長，不得參與大陸地區政治活動。

至於規範年限部分，行政院版草案是「退離職滿15年者，不在此限」；但民進黨立法院黨團今天提出再修正動議，將15年的年限拿掉，等同是終身規範；最後因協商無共識，年限、罰則部分都留待明天院會表決處理。

為引導境外資金回國，於符合國際規範下促進整體經濟發展，行政院提出境外資金匯回管理運用及課稅條例草案函請立法院審議。藍、綠立委也有提出相關版本。

行政院版本主張，海外資金匯回台灣，第1年匯回可享優惠稅率8%，第2年稅率10%，匯回的資金若進行實質投資，可退回一半稅款，即實質稅率4%或5%。

重點內容還包括，資金可自由運用上限為5%，但不得用於購置不動產；金融投資上限25%，金融投資範圍授權由金管會擬訂子法規；其餘70%可進行實質投資。

今天黨團協商僅就法律名稱「境外資金匯回管理運用及課稅條例」及之前初審通過的6個條文獲致共識，另外7個涉及法案主要結構的條文留待明天院會表決處理。

立法院黨團協商時，包括國民黨立法院黨團總召曾銘宗在內多位在野黨立委表示，沒人反對鼓勵台商回台投資，但提醒對於境外資金回台必須做好把關機制。

海關進口稅則部分稅則修正草案部分，修法考量是履行與巴拉圭經濟合作協定；因應空氣污染防制方案，改善車輛移動污染源，加速推動1至3期老舊大型柴油車汰舊換新調降關稅；另配合推動貿易自由化，15項農漁產品及加工食品調降關稅。

今天立法院黨團協商時，國民黨團和親民黨團對於農漁產品及加工食品調降關稅有意見，憂心影響國內產業，特別是山藥、溫州蜜柑、穀類酒等項目，要求再做溝通，希望降稅幅度能再考慮。立法院明天院會議程預計審到這一案。（編輯：李信寬）1080702